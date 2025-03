Blois rencontre un Pepin en Savoie, Kévin Harley et Poitiers profitent d’une erreur de Vichy

Après une 26e journée de Pro B marquée par le malaise cardiaque de Louis Marnette (hors de danger) lors de Caen – SCABB, le sportif a repris toute sa place ce mardi 11 mars à l’occasion de la 27e journée. Où le suspense a été au rendez-vous à plus d’un titre, que ce soit pour la victoire d’Aix-Maurienne contre un membre du top 4, Blois, la victoire dans les derniers instants de Poitiers ou celle à l’extérieur de Rouen chez l’Élan Béarnais.

Boulazac et Orléans faciles, Roanne gagne également

Sur une série de 6 victoires consécutives depuis la mi-janvier, Blois a connu un accroc en Savoie. Ou plutôt, un pépin. Dans une fin de match extrêmement serrée à la Halle Marlioz, Aix-Maurienne est parvenu à prendre le meilleur sur l’ADA dans la dernière minute grâce à son joueur américano-Saint-Lucien, Carlos Pepin (14 points et 5 rebonds). L’ailier-fort a successivement marqué deux dunks consécutifs, à la réception d’une passe d’abord puis sur rebond offensif, pour laisser l’avantage à l’AMSB qui a conclu l’affaire aux lancers francs (91-87).

Pour le reste du top 4, il n’y a pas eu de contre-temps. Ni même de grandes difficultés, que ce soit pour Boulazac (1er) et Orléans (2e). Le leader a continué d’enfoncer Fos Provence (56-82) en dominant complètement la peinture (8 rebond offensif, 20/29 à 2-points), ce qui a également été l’une des grosses forces de l’OLB contre Champagne Basket, avec 13 prises offensives et un Lorenzo Thirouard-Samson très adroit (20 points dont 4/7 à 3-points). Avec un rythme de sénateur en 2025 (3 victoires en 8 matchs), la Chorale de Roanne s’accroche comme elle peut, après une victoire bienvenue contre Évreux (88-76).

Poitiers profite bien d’un marcher vichyssois

Si Carlos Pepin a été décisif pour Aix-Maurienne, la palme du tir de la victoire revient à Kevin Harley et Poitiers ce mardi 11 mars. Mais pour cela, le PB86 a dû profiter d’une erreur de Vichy. Avec que la JAV avait la balle de match avec 20 secondes à jouer et le score à égalité, Sébastien Cape (8 points et 4 ballons perdus) a commis un marché à 4 secondes de la fin du temps réglementaire. Une aubaine dont les Pictaviens, emmenés par un Luka Rupnik en feu (25 points dont 7/8 à 3-points) ont su profiter par l’intermédiaire de leur capitaine Kévin Harley (5 points), auteur d’un lay-up victorieux au buzzer !

Record à l’évaluation pour Antoine Eïto

L’autre bonhomme de la soirée est Antoine Eïto, grand artisan de la 2e victoire de suite d’Antibes. Chez le SCABB (89-103), le shooteur gaucher a signé sa meilleure évaluation en carrière (35), au terme d’une prestation complète (26 points dont 5/9 à 3-points), 6 rebonds et 7 passes décisives pour 1 ballon perdu).

𝐄𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐑𝐄́-𝐅𝐄́-𝐑𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐢𝐧𝐞 𝐄𝐢𝐭𝐨 🤯💥 26 PTS 🎯

6 RBDS ✋

7 PAD ☄️

35 D’EVAL 📊@AntibesSharks x #PROB pic.twitter.com/nKSjO8anw3 — PROB (@PROB_officiel) March 11, 2025

Dans les autres résultats de la soirée, Hyères-Toulon n’a pas pu gagner pour la première en intérim de Gaëtan Etienne, palliant le changement de poste de Jean-Louis Borg. Le HTV s’est incliné face à un concurrent direct au maintien, Nantes (16e), qui va bientôt pouvoir viser le play-in à force d’enchaîner les succès. Enfin, Rouen (10e) s’est imposé d’une très courte tête chez l’Élan Béarnais (71-74), revenant à une seule victoire du club palois (7e).