EuroLeague

Monaco lance sa saison entre ambitions XXL et zone de turbulences

Betclic ELITE - Au Casino de Monaco, l’AS Monaco a déroulé sa conférence de presse de rentrée : entre chantier de l’aréna, licence EuroLeague à sécuriser et effectif renforcé (Nikola Mirotic, Kevarrius Hayes, Nemanja Nedovic, retour de Yoan Makoundou, David Michineau), le club assume viser très haut après avoir traversé d'importantes zone de turbulences cet été.
|
00h00
Monaco lance sa saison entre ambitions XXL et zone de turbulences

Privé de titre en 2025, le président et Aleksej Fedorycsev et son GM Oleksiy Yefimov veulent remporter des trophées cette saison, alors que Donatas Motiejunas pourrait s’en aller

Crédit photo : Lilian Bordron

L’AS Monaco a affiché la couleur ce mardi 16 septembre : malgré une intersaison heurtée et une saison 2024-2025 sans trophée (mais une première finale d’EuroLeague atteinte), la Roca Team se veut offensive. Les dossiers structurels (salle, statut EuroLeague) sont supposés avancer, tandis que le groupe, fourni et expérimenté, est calibré pour enchaîner Betclic ÉLITE et EuroLeague. Si tout le monde est au diapason, direction, staff et joueurs…

Une intersaison chahutée… mais un effectif XXL

Entre envies de départ, recrues tardives, un effectif incomplet lors d’une courte présaison sans le traditionnel camp de Bormio, Monaco n’a pas connu un été de tout repos. Pour autant, sur le papier, l’équipe est armée à l’aube de ce nouvel exercice : Nikola Mirotic, Kevarrius Hayes, Nemanja Nedovic, le retour de Yoan Makoundou et la signature de David Michineau s’ajoutent à une base solide. Côté sorties, le club a surtout perdu Georgios Papagiannis avant d’enregistrer d’autres départs.

Loyd, Motiejunas et Calathes seront-ils à Monaco cette saison ?

Le management monégasque a insisté sur la continuité, en rappelant que « le recrutement a commencé pendant la saison dernière » avec la volonté de conserver le noyau dur, symbolisée par la prolongation d’Alpha Diallo. Concernant les arrivées, Oleksiy Yefimov a précisé que Yoan Makoundou ne devait pas être considéré comme un nouveau joueur : revenu après deux saisons en tant que joueur étranger, l’intérieur français s’est endurci et doit désormais apporter sa puissance physique, sa capacité à protéger le cercle et son sens du sacrifice, notamment en posant des écrans pour libérer les arrières.

Nemanja Nedovic est identifié comme un shooteur d’élite, capable de sanctionner « en sortie d’écran » et de prendre des tirs importants dans les moments chauds. David Michineau, lui, vient densifier le backcourt et offrir des rotations supplémentaires, surtout en championnat de France. Kevarrius Hayes complète le secteur intérieur par son profil athlétique : protecteur de cercle et finisseur redoutable au-dessus du cercle, notamment sur alley-oop.

Avec ces ajouts, le club estime avoir construit un effectif profond, pensé pour résister aux cadences d’une EuroLeague passée à 20 équipes et à ses double-weeks, tout en favorisant une saine concurrence interne qui doit tirer chacun vers le haut.

Selon nos informations, l’effectif pourrait toutefois encore évoluer : bien que présent ce mardi matin à Monaco pour sa visite médicale, Jordan Loyd est en partance pour l’Anadolu Efes Istanbul, moyennant une indemnité de transfert. Egalement présents en présaison, Donatas Motiejunas et Nick Calathes ne sont, eux, plus vraiment dans les plans, et le pivot lituanien attise déjà l’intérêt de plusieurs formations d’EuroLeague.

LIRE AUSSI

Mike James, toujours là… mais dans quel état d’esprit ?

Au milieu de ces mouvements, la présence de Mike James interpelle. Suspendu en fin de saison dernière, annoncé partant avant une « vraie-fausse » prolongation, le meneur américain est finalement resté et a repris l’entraînement la semaine passée, avant de disputer les deux matches de préparation à Chypre. Reste à savoir dans quel état d’esprit il abordera ce nouvel exercice.

Nikola Mirotic a tenu à rassurer sur la motivation de son ancien et nouveau coéquipier : « Mike est de retour, et je dirais que Mike est vraiment motivé, et nous sommes tous motivés. »

Le président Aleksej Fedoricsev a également précisé que le capitanat serait décidé par les joueurs eux-mêmes, signe que le leadership de James, qui aurait pu être contesté, n’est finalement pas remis en cause.

Des ambitions toujours plus élevées

Après une saison sans titre mais marquée par une première finale d’EuroLeague, Monaco ne cache pas ses intentions : franchir un cap supplémentaire. Le président Aleksej Fedorycsev a rappelé que l’expérience de l’échec devait servir de moteur : « Ce n’est pas si facile de devenir la deuxième meilleure équipe d’Europe. Mais je crois vraiment que nos joueurs ne sont pas seulement des compétiteurs, ce sont des gagnants. Notre objectif est d’aller encore plus loin que l’an dernier. »

Le GM Oleksiy Yefimov a tenu le même discours, insistant sur la nécessité de viser haut sur tous les tableaux : « Oui, nous n’avons pas gagné de titre l’an passé, mais atteindre la finale de l’EuroLeague a été un grand accomplissement. Cette saison, nous voulons faire un pas de plus, que ce soit en championnat de France ou en EuroLeague. »

LIRE AUSSI

Cette idée de progression est également au cœur du discours de Matthew Strazel, qui entame sa quatrième saison avec la Roca Team : « Le but pour nous, c’est de continuer à progresser, surtout de rester une équipe, peu importe ce qui va se passer. On veut dégager cet esprit collectif auprès de nos fans. Et comme tout le monde le dit, l’objectif, c’est de gagner l’EuroLeague, à court ou moyen terme. Je pense qu’on est sur la bonne voie et j’espère que ce n’est qu’une question de temps. »

Licence EuroLeague : un dossier brûlant

Si Monaco a de quoi rivaliser sportivement, sa place en EuroLeague reste fragile. Le club ne possède pour l’instant qu’une licence d’un an. Oleksiy Yefimov a rappelé que l’avenir du projet passait par l’aréna et un statut d’actionnaire à part entière :

« Nous voyons clairement la voie que nous allons suivre. Bien sûr, c’est lié à notre projet de salle. C’est l’une des principales difficultés. Mais nous investissons beaucoup dans l’équipe, le président et le top management travaillent avec le même cœur pour atteindre nos objectifs stratégiques. Ces objectifs, ce sont les licences, et devenir actionnaire permanent comme les autres clubs et bénéficier des mêmes conditions. »

LIRE AUSSI

Sur la salle, indispensable pour s’ancrer dans l’élite, le GM a détaillé :

« Nous voulons créer quelque chose qui ne sera pas seulement une salle multifonctionnelle. Le basketball en sera l’ambassadeur. La première réunion en juillet avec le gouvernement a été très constructive. Nous allons continuer à travailler et à améliorer le projet. L’objectif principal reste le même : être durablement installé dans l’esprit EuroLeague. »

Cap sur la SuperCoupe

Avant d’attaquer la Betclic ÉLITE et une EuroLeague élargie à 20 équipes, Monaco sera à Paris ce week-end pour la SuperCoupe LNB. Premier test grandeur nature pour une Roca Team qui sait que, cette saison plus que jamais, chaque victoire pèsera autant sur le parquet que dans les bureaux de l’EuroLeague. Ce sera aussi l’occasion de gagner un premier trophée, après le 0/4 de la saison passée, même si avec l’arrivée tardive du Vassilis Spanoulis (ce mercredi) et de Daniel Theis, qui ont joué jusqu’à dimanche à l’EuroBasket, le collectif ne sera pas prêt.

À Monaco,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
rudd4
Du coup, personne pour creuser sur le fait que Mike James vient de passer la saison dernière a jouer avec un contrat non homologué ??????? Pas de sanction pour le club ?
thorir
Ben c'est la victoire qui leur a été retiré la saison dernière en fait. Factuellement c'est comme "nous" avec les contrats d'image de NDC et Lauvergne, on avait été sanctionné pour non présentation de toutes les pieces comptables relatives à ces dossiers, et NDC et Lauvergne avaient pu faire la saison normalement avec cette double rémunération on va dire... On peut toujours trouvé que ce genre de sanctions sont insuffisantes mais bon...
v92000
Le mot "non homologué" est un peu faux. Car la ligue a validé le fait qu'il pouvait jouer. On parle plutôt d'un vis dans le contrat (comme pour De Colo et Lauvergne d'ailleurs), l'agent n'ayant pas la licence FR d'agent. 1 match de penalité et 100k d'amende
flavor_flav
et pour le président, continuer à blanchir son argent...
thorir
Je sais pas si tu fais vraiment un lien entre cette affaire et du blanchiment, moi j'en vois pas sur ce coup là, par contre c'est vrai que cet argent déversé depuis l'île de Man pose de + en + questions/problèmes à certains agents, d'où les retards de commissions du club envers plusieurs agents de joueurs...
