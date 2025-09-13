Recherche
Betclic Élite

Le Real Madrid bloqué, Jordan Loyd devrait finalement rejoindre l'Anadolu Efes Istanbul

EuroLeague - Alors qu'un transfert au Real Madrid était jugé trop complexe, Jordan Loyd s'est finalement tourner vers l'Anadolu Efes Istanbul pour disputer la saison 2025-2026. L'AS Monaco doit encore accepter de le libérer.
|
00h00
Le Real Madrid bloqué, Jordan Loyd devrait finalement rejoindre l'Anadolu Efes Istanbul

Jordan Loyd devrait finalement continuer sa carrière à l’Anadolu Efes Istanbul

Crédit photo : Lilian Bordron

Courtisé par de nombreux clubs après son EuroBasket réussi avec la Pologne, Jordan Loyd (1,93 m, 32 ans) a un temps été proche de s’engager au Real Madrid. Mais le problème de ses droits appartenant à Valence en Liga Endesa ont empêché les négociations d’avancer dans le bon sens, du moins suffisamment rapidement. Ainsi, ce dossier étant bloqué, celui d’un autre grand club européen, l’Anadolu Efes Istanbul, a avancé comme révélé par le journaliste étasunien Marc Stein.

Monaco doit encore donner son prix pour accepter de le libérer

Selon nos informations, le camp de Jordan Loyd et l’Anadolu Efes Istanbul sont proches d’un accord mais l’international polonais conserve une année de contrat avec l’AS Monaco. Le club de la principauté en plein match à l’heure d’écrire ses lignes à Nicosie contre l’Olympiakos, les dirigeants seront disponibles pour s’occuper de ce dossier ce samedi soir, ou dimanche matin. C’est à ce moment que Jordan Loyd et ses représentants espèrent trouver un compromis afin d’être libéré de sa deuxième année de contrat et ainsi pouvoir s’engager à l’Anadolu Efes Istanbul.

Chez le double vainqueur de l’EuroLeague, Jordan Loyd retrouvera une véritable colonie française. Isaïa Cordinier et Brice Dessert ont rejoint Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier à l’intersaison. Le club, depuis ses titres européens, cherche à rejouer les premiers rôles. Pour cela, il compte sur l’expérience et le talent de Jordan Loyd, lui qui sort de trois saisons à l’AS Monaco où il aura eu des performances contrastées, la faute notamment à une blessure au dos et à une hiérarchie complexe à mettre en place.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Commentaires

johnwhite
Vu son Euro sa côte a dû bien grimper comme le possible by-out.
