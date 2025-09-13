Le Real Madrid bloqué, Jordan Loyd devrait finalement rejoindre l’Anadolu Efes Istanbul

Courtisé par de nombreux clubs après son EuroBasket réussi avec la Pologne, Jordan Loyd (1,93 m, 32 ans) a un temps été proche de s’engager au Real Madrid. Mais le problème de ses droits appartenant à Valence en Liga Endesa ont empêché les négociations d’avancer dans le bon sens, du moins suffisamment rapidement. Ainsi, ce dossier étant bloqué, celui d’un autre grand club européen, l’Anadolu Efes Istanbul, a avancé comme révélé par le journaliste étasunien Marc Stein.

Jordan Loyd is nearing an agreement to join Turkish power @AnadoluEfesSK after his breakout @EuroBasket, @TheSteinLine has learned. Real Madrid faced too many hurdles to sign Loyd away from AS Monaco. Efes now close to adding Loyd to recent signees Cole Swider and Kai Jones. pic.twitter.com/v8AF8wnh1M — Marc Stein (@TheSteinLine) September 13, 2025

Monaco doit encore donner son prix pour accepter de le libérer

Selon nos informations, le camp de Jordan Loyd et l’Anadolu Efes Istanbul sont proches d’un accord mais l’international polonais conserve une année de contrat avec l’AS Monaco. Le club de la principauté en plein match à l’heure d’écrire ses lignes à Nicosie contre l’Olympiakos, les dirigeants seront disponibles pour s’occuper de ce dossier ce samedi soir, ou dimanche matin. C’est à ce moment que Jordan Loyd et ses représentants espèrent trouver un compromis afin d’être libéré de sa deuxième année de contrat et ainsi pouvoir s’engager à l’Anadolu Efes Istanbul.

Chez le double vainqueur de l’EuroLeague, Jordan Loyd retrouvera une véritable colonie française. Isaïa Cordinier et Brice Dessert ont rejoint Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier à l’intersaison. Le club, depuis ses titres européens, cherche à rejouer les premiers rôles. Pour cela, il compte sur l’expérience et le talent de Jordan Loyd, lui qui sort de trois saisons à l’AS Monaco où il aura eu des performances contrastées, la faute notamment à une blessure au dos et à une hiérarchie complexe à mettre en place.