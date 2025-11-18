Léo Westermann frôle son record et brille encore avec Saint-Jacques-de-Compostelle

Léo Westermann (1,98 m, 33 ans) confirme son bon début de saison en Primera FEB. Très en vue depuis l’ouverture du championnat, le meneur français a une nouvelle fois porté Saint-Jacques-de-Compostelle lors de la victoire contre Carthagène, réalisant l’un de ses meilleurs matchs de l’année et approchant son record d’évaluation.

PROFIL JOUEUR Léo WESTERMANN Poste(s): Meneur Taille: 198 cm Âge: 33 ans (24/07/1992) Nationalités: Stats 2021-2022 / Betclic ELITE PTS 4,9 #186 REB 2 #169 PD 3,4 #41

Le meneur français en mode patron

Opposé au 14e du championnat ce week-end, l’ancien Limougeaud a livré une partition presque parfaite. En 21 minutes, l’ex-meneur international français a compilé 16 points (7/7 aux lancers francs), 4 rebonds et 3 passes décisives pour 24 d’évaluation. Il a été le meilleur joueur d’un match largement remporté par son équipe (94-68).



Avec ses 24 unités, il est passé tout près de son record de la saison : 26 d’évaluation, obtenus le mois dernier grâce à une ligne statistique de 21 points, 3 rebonds et 7 passes.

Un rôle majeur dans un collectif qui tourne

Depuis l’ouverture du championnat, Léo Westermann s’affirme comme l’un des joueurs les plus réguliers de Primera FEB. Après huit rencontres, il tourne à 12,4 points, 3 rebonds et 5,3 passes pour 15,6 d’évaluation en 24 minutes. Il est ainsi le deuxième joueur le plus efficace de de son effectif derrière l’arrière Américain Alex Barcello (17,4 d’évaluation), et figure également parmi les meilleurs passeurs du championnat, avec le statut de troisième meilleur passeur de D2 espagnole.

Obradoiro en haut de tableau

Collectivement, Saint-Jacques-de-Compostelle (Obradoiro) réalise un excellent début de saison. L’équipe occupe la 3e place du classement avec un bilan de 6 victoires pour 2 défaites et apparaît comme l’une des formations les plus solides de cette première partie d’exercice. Mieux, après 2 revers sur les deux premières journées, les Galiciens sont invaincus depuis 6 matchs.

Un déplacement piégeux à venir

Le prochain rendez-vous de Léo Westermann et de ses coéquipiers aura lieu le 22 novembre, sur le parquet de Palma de Majorque, actuel avant-dernier du classement. Une rencontre où ils devront se méfier d’un effectif qui compte notamment l’ancien Palois Danny Agbelese (2,03 m, 35 ans).