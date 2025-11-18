Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Léo Westermann frôle son record et brille encore avec Saint-Jacques-de-Compostelle

Espagne - Léo Westermann a livré l’une de ses plus grosses prestations de la saison avec Saint-Jacques-de-Compostelle, frôlant son record d’évaluation lors du large succès contre Cartagena.
|
00h00
Résumé
Écouter
Léo Westermann frôle son record et brille encore avec Saint-Jacques-de-Compostelle

Bon début de saison individuel et collectif pour Léo Westermann avec Obradoiro

Crédit photo : Obradoiro CAB

Léo Westermann (1,98 m, 33 ans) confirme son bon début de saison en Primera FEB. Très en vue depuis l’ouverture du championnat, le meneur français a une nouvelle fois porté Saint-Jacques-de-Compostelle lors de la victoire contre Carthagène, réalisant l’un de ses meilleurs matchs de l’année et approchant son record d’évaluation.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Léo Westermann.jpg
Léo WESTERMANN
Poste(s): Meneur
Taille: 198 cm
Âge: 33 ans (24/07/1992)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2021-2022 / Betclic ELITE
PTS
4,9
#186
REB
2
#169
PD
3,4
#41

Le meneur français en mode patron

Opposé au 14e du championnat ce week-end, l’ancien Limougeaud a livré une partition presque parfaite. En 21 minutes, l’ex-meneur international français a compilé 16 points (7/7 aux lancers francs), 4 rebonds et 3 passes décisives pour 24 d’évaluation. Il a été le meilleur joueur d’un match largement remporté par son équipe (94-68).


Avec ses 24 unités, il est passé tout près de son record de la saison : 26 d’évaluation, obtenus le mois dernier grâce à une ligne statistique de 21 points, 3 rebonds et 7 passes.

LIRE AUSSI

Un rôle majeur dans un collectif qui tourne

Depuis l’ouverture du championnat, Léo Westermann s’affirme comme l’un des joueurs les plus réguliers de Primera FEB. Après huit rencontres, il tourne à 12,4 points, 3 rebonds et 5,3 passes pour 15,6 d’évaluation en 24 minutes. Il est ainsi le deuxième joueur le plus efficace de de son effectif derrière l’arrière Américain Alex Barcello (17,4 d’évaluation), et figure également parmi les meilleurs passeurs du championnat, avec le statut de troisième meilleur passeur de D2 espagnole.

Obradoiro en haut de tableau

Collectivement, Saint-Jacques-de-Compostelle (Obradoiro) réalise un excellent début de saison. L’équipe occupe la 3e place du classement avec un bilan de 6 victoires pour 2 défaites et apparaît comme l’une des formations les plus solides de cette première partie d’exercice. Mieux, après 2 revers sur les deux premières journées, les Galiciens sont invaincus depuis 6 matchs.

Un déplacement piégeux à venir

Le prochain rendez-vous de Léo Westermann et de ses coéquipiers aura lieu le 22 novembre, sur le parquet de Palma de Majorque, actuel avant-dernier du classement. Une rencontre où ils devront se méfier d’un effectif qui compte notamment l’ancien Palois Danny Agbelese (2,03 m, 35 ans).

LIRE AUSSI
Espagne
Espagne
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
À l’étranger
00h00Léo Westermann frôle son record et brille encore avec Saint-Jacques-de-Compostelle
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
Basketball Africa League (BAL)
00h00Après un court passage en Croatie, Jonathan Cisse (ex Fos) quitte l’Europe pour l’Afrique
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
À l’étranger
00h00En Israël, Robert Turner III mène un Maccabi Ashdod ambitieux et leader du championnat
Malgré les bas du début de saison, Sylvain Lautié est resté serein et le SLUC Nancy a rééquilibré son bilan
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy a laissé passer l’orage et avance désormais sereinement
Maïdy Douglas a régné lors de la victoire de Nanterre contre Cholet en Espoirs, quatre jours après avoir brillé en Coupe de France au Portel
Espoirs ELITE
00h00Cholet Basket chute pour la première fois de la saison en Espoirs ELITE
Vincent Vent a manqué le choc contre Vichy
ELITE 2
00h00Orléans sans Vincent Vent pour la réception de Caen, un vrai test pour le leader d’ELITE 2
Le BCM Gravelines-Dunkerque souffre sur ce début de saison de l'EuroLeague
Betclic ELITE
00h00BCM Gravelines-Dunkerque : des changements attendus après un début de saison très compliqué
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
NBA
00h00LeBron James bientôt de retour : les Lakers récupèrent leur superstar après son passage en G-League
NBA
00h00Anthony Davis absent encore 7 à 10 jours minimum chez les Mavericks
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
NBA
00h00Les statistiques défensives affolantes de Rudy Gobert et Alexandre Sarr
NBA
00h00Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?
NBA
00h00Moussa Diabaté en double-double face au Thunder d’Ousmane Dieng, Rudy Gobert tombe sur un Nikola Jokić (encore) monumental
NBA
00h00Victor Wembanyama réagit à son dunk et à l’altercation avec Draymond Green : « la meilleure manière de répondre, c’est sur le terrain »
1 / 0