Léo Westermann signe l’une de ses meilleures performances en carrière

Certes, ce n’est que la deuxième division. Certes, il a cette fois les clefs du camion alors qu’il devait auparavant mettre de l’huile dans les rouages au sein de toutes les équipes XXL fréquentées au cours de sa carrière (Partizan Belgrade, CSKA Moscou, Fenerbahçe Istanbul, Zalgiris Kaunas, FC Barcelone, AS Monaco). Mais tout de même…

Troisième performance offensive en carrière

Ce week-end, Léo Westermann (1,98 m, 33 ans) a égalé sa troisième meilleure performance offensive en carrière en scorant 21 points sur le parquet de San Sebastian. Son record offensif date d’octobre 2023, en Allemagne (24 points avec Crailsheim), suivi d’une saillie à 23 unités en 2013 avec le Partizan Belgrade.

📹 #PrimeraFEB: Semejante barbaridad hay que disfrutarla a cámara lenta… 🤯 🔵 Léo Westermann, sorprendiendo hasta al cámara con 5⃣ PUNTOS en menos de 2 segundos para su @OBRADOIROCAB 🔥 📊 https://t.co/unhDMqZNhR 📺 Así se vivió en @LaLigaPlus ⬇️ pic.twitter.com/DHluNPsJ3r — CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) October 10, 2025

En revanche, il avait déjà atteint les 21 points à quatre reprises : en EuroLeague avec le Fenerbahçe et le Zalgiris, en EuroCup avec Limoges et en BBL avec Crailsheim.

Surtout, l’Alsacien a livré une prestation de haut vol. Ses 21 points ont été inscrits sans fioriture (7/13 aux tirs). Il y a ajouté 3 rebonds, 7 passes décisives, 3 interception et 1 seule balle perdue afin d’atteindre les 26 d’évaluation en 31 minutes. De quoi offrir à Obradoiro son premier succès de la saison, après deux revers inauguraux.

Un succès à confirmer contre Melilla

Avec cette victoire face à Gipuzkoa, les joueurs de Diego Epifanio lancent enfin leur saison et pourront s’appuyer sur la prestation de leur meneur français pour enchaîner. L’équipe basée dans la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle se déplacera à Melilla le week-end prochain avec la volonté de confirmer ce premier succès. Léo Westermann tourne à 15,3 points à 50%, 2,7 rebonds et 5 passes décisives de moyenne en ce début de saison.