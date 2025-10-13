Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

Christophe Vitoux quitte Villeneuve d’Ascq après sept saisons de réussite

La Boulangère Wonderligue - Le club de Villeneuve d’Ascq a officialisé le départ anticipé à la retraite de son manager général, Christophe Vitoux, en poste depuis 2018. L’homme a marqué l’histoire de l’ESBVA-LM par une structuration ambitieuse et une série de succès nationaux et européens.
|
00h00
Résumé
Écouter
Christophe Vitoux quitte Villeneuve d’Ascq après sept saisons de réussite

Christophe Vitoux quitte le club de Villeneuve d’Ascq

Crédit photo : ESBVA-LM

Arrivé à l’Entente sportive Basket de Villeneuve d’Ascq – Lille Métropole (ESBVA-LM) en juillet 2018, Christophe Vitoux tourne une page majeure de sa carrière. Le club nordiste a annoncé, dans un communiqué publié samedi, le départ anticipé à la retraite de son manager général. En sept saisons à la tête du projet villeneuvois, Vitoux a contribué à installer durablement le club parmi les références du basket féminin français et européen, avec notamment un titre de champion de France (2024), une victoire en EuroCup (2025) et une finale d’EuroLeague (2024).

Un bâtisseur patient et ambitieux

Lorsque Christophe Vitoux rejoint Villeneuve d’Ascq en 2018, le club vient de se stabiliser dans le haut du tableau de Ligue Féminine. Issu du basket masculin, passé par Denain, Strasbourg, Orchies ou encore le TLM Volley, il apporte son expérience de structuration et de gestion de haut niveau.

Sous sa direction, l’ESBVA-LM a poursuivi sa montée en puissance, s’appuyant sur un modèle solide et cohérent. Le club a développé son centre de formation — double champion de France — et mis en place l’Académie des Grandes, un programme dédié à la formation des jeunes intérieures.

Des résultats historiques en France et en Europe

Sur le plan sportif, la trajectoire est exemplaire : champion de France en 2023-2024, vainqueur de l’EuroCup féminine en 2024-2025, et finaliste de l’EuroLeague la saison précédente. Sous la houlette du duo qu’il formait avec Rachid Meziane, l’équipe a su rivaliser avec les meilleures formations européennes tout en restant fidèle à son identité.

Le club a tenu à saluer « son engagement total, ses valeurs humaines, sa vision et l’énergie qu’il a insufflées à l’ESBVA-LM », tout en rappelant la solidité de la structure qu’il laisse derrière lui.

Une retraite anticipée, un héritage solide

Le match de SuperCoupe d’Europe, disputé le 1er octobre dernier, aura donc été le dernier de Christophe Vitoux sous les couleurs de Villeneuve d’Ascq. Il quitte le club « confiant dans la solidité d’une structure organisée autour de ses dirigeants, salariés, bénévoles et joueuses », selon le communiqué officiel.

Natif de Denain et figure respectée du basket régional, Christophe Vitoux laisse une empreinte durable dans le paysage du basket féminin français.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
matt_le_bucheron
Bonne retraite Monsieur Vitoux, je ferais aussi bientôt partie du club. Que de bons souvenirs de l'époque de la SIG, malgré la salle du Rhénus qui n'était pas bien adaptée au basket. Du très bon boulot à Villeneuve, avec des difficultés sur les dernières années, mais le basket féminin est à un tournant, et c'est compliqué pour la majorité des clubs.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Gerald Ayayi lors de Dijon - Cholet
Betclic ELITE
00h00Cholet a bouclé une mauvaise semaine à Dijon : « Beaucoup des cadres ont baissé la tête »
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] L’exclusion polémique de Nick Johnson à Chalon : « C’est du grand n’importe quoi ! »
Christophe Vitoux quitte le club de Villeneuve d'Ascq
La Boulangère Wonderligue
00h00Christophe Vitoux quitte Villeneuve d’Ascq après sept saisons de réussite
À l’étranger
00h00Dominic Artis tente d’oublier Strasbourg en Russie
Betclic ELITE
00h00DeShaun Thomas démarre et termine en France : point final pour sa carrière
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Mike Davis Jr entre dans l’histoire de la SIG Strasbourg avec un gros coup de chaud : huit tirs à 3-points
À l’étranger
00h00Léo Westermann signe l’une de ses meilleures performances en carrière
ELITE 2
00h00Matthieu Missonnier veut rebondir : direction Quimper !
Timothé Luwawu-Cabarrot a marqué 22 points contre le Real Madrid
Liga Endesa
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot guide Baskonia vers sa première victoire de la saison face au Real Madrid
Camille Droguet et Basket Landes sont en tête de La Boulangère Wonderligue
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes dernier invaincu, les Flammes Carolo et La Roche Vendée font tomber Bourges et Lattes-Montpellier
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
NBA
00h00Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
1 / 0