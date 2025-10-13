Christophe Vitoux quitte Villeneuve d’Ascq après sept saisons de réussite

Arrivé à l’Entente sportive Basket de Villeneuve d’Ascq – Lille Métropole (ESBVA-LM) en juillet 2018, Christophe Vitoux tourne une page majeure de sa carrière. Le club nordiste a annoncé, dans un communiqué publié samedi, le départ anticipé à la retraite de son manager général. En sept saisons à la tête du projet villeneuvois, Vitoux a contribué à installer durablement le club parmi les références du basket féminin français et européen, avec notamment un titre de champion de France (2024), une victoire en EuroCup (2025) et une finale d’EuroLeague (2024).

Un bâtisseur patient et ambitieux

Lorsque Christophe Vitoux rejoint Villeneuve d’Ascq en 2018, le club vient de se stabiliser dans le haut du tableau de Ligue Féminine. Issu du basket masculin, passé par Denain, Strasbourg, Orchies ou encore le TLM Volley, il apporte son expérience de structuration et de gestion de haut niveau.

Sous sa direction, l’ESBVA-LM a poursuivi sa montée en puissance, s’appuyant sur un modèle solide et cohérent. Le club a développé son centre de formation — double champion de France — et mis en place l’Académie des Grandes, un programme dédié à la formation des jeunes intérieures.

Des résultats historiques en France et en Europe

Sur le plan sportif, la trajectoire est exemplaire : champion de France en 2023-2024, vainqueur de l’EuroCup féminine en 2024-2025, et finaliste de l’EuroLeague la saison précédente. Sous la houlette du duo qu’il formait avec Rachid Meziane, l’équipe a su rivaliser avec les meilleures formations européennes tout en restant fidèle à son identité.

Le club a tenu à saluer « son engagement total, ses valeurs humaines, sa vision et l’énergie qu’il a insufflées à l’ESBVA-LM », tout en rappelant la solidité de la structure qu’il laisse derrière lui.

Une retraite anticipée, un héritage solide

Le match de SuperCoupe d’Europe, disputé le 1er octobre dernier, aura donc été le dernier de Christophe Vitoux sous les couleurs de Villeneuve d’Ascq. Il quitte le club « confiant dans la solidité d’une structure organisée autour de ses dirigeants, salariés, bénévoles et joueuses », selon le communiqué officiel.

Natif de Denain et figure respectée du basket régional, Christophe Vitoux laisse une empreinte durable dans le paysage du basket féminin français.