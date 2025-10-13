Dominic Artis tente d’oublier Strasbourg en Russie

Recrue vedette de l’été 2024 pour la SIG Strasbourg, Dominic Artis a incarné la nouvelle saison galère des Alsaciens. Au-delà des chiffres, finalement honorables (13,5 points à 42%, 2,7 rebonds et 3,5 passes décisives), le Californien n’aura jamais su devenir le leader attendu, arrosant dans le vide toute l’année derrière la ligne majorée (49/168 à 3-points, soit 29%), loin de l’image laissée à Cholet Basket entre 2021 et 2023.

PROFIL JOUEUR Dominic ARTIS Poste(s): Arrière Taille: 190 cm Âge: 32 ans (07/07/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 13,5 #19 REB 2,7 #109 PD 3,5 #26

Deux matchs sur trois à 20 points et 50%,

autant que sur toute sa saison strasbourgeoise !

Resté sur le carreau tout l’été, l’ancien maître à jouer de CB s’est finalement engagé sur le tard avec l’Enisey Krasnoyarsk, ce club sibérien pensionnaire de VTB League. Et son premier match, contre le Lokomotiv Kuban, a fait ressurgir ses vieux fantômes strasbourgeois : 2 points, à 1/13 aux shoots !

Mais depuis, Dominic Artis va mieux. Il s’est fendu ces derniers jours d’une semaine à 45 points, à plus de 50% aux shoots, avec 25 unités chez le MBA Moscou puis 20 à Saratov. Pas de quoi offrir à Krasnoyarsk sa première victoire de l’exercice (0v-3d), mais tout de même un signe de rémission. Deux sorties à plus de 20 points à 50% en trois rencontres, c’est autant que sur toute la saison dernière en 32 matchs avec la SIG…