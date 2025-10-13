Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Dominic Artis tente d’oublier Strasbourg en Russie

Après un passage erratique par la SIG Strasbourg, l'ancien choletais Dominic Artis retrouve des couleurs en Russie, avec l'Enisey Krasnoyarsk.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dominic Artis tente d’oublier Strasbourg en Russie

Dominic Artis a vécu une saison 2024/25 délicate à Strasbourg

Crédit photo : Cécile Thomas

Recrue vedette de l’été 2024 pour la SIG Strasbourg, Dominic Artis a incarné la nouvelle saison galère des Alsaciens. Au-delà des chiffres, finalement honorables (13,5 points à 42%, 2,7 rebonds et 3,5 passes décisives), le Californien n’aura jamais su devenir le leader attendu, arrosant dans le vide toute l’année derrière la ligne majorée (49/168 à 3-points, soit 29%), loin de l’image laissée à Cholet Basket entre 2021 et 2023.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Dominic Artis.jpg
Dominic ARTIS
Poste(s): Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 32 ans (07/07/1993)
Nationalités:

logo usa.jpg
Kosovo-logo.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
13,5
#19
REB
2,7
#109
PD
3,5
#26

Deux matchs sur trois à 20 points et 50%,
autant que sur toute sa saison strasbourgeoise !

Resté sur le carreau tout l’été, l’ancien maître à jouer de CB s’est finalement engagé sur le tard avec l’Enisey Krasnoyarsk, ce club sibérien pensionnaire de VTB League. Et son premier match, contre le Lokomotiv Kuban, a fait ressurgir ses vieux fantômes strasbourgeois : 2 points, à 1/13 aux shoots !

Mais depuis, Dominic Artis va mieux. Il s’est fendu ces derniers jours d’une semaine à 45 points, à plus de 50% aux shoots, avec 25 unités chez le MBA Moscou puis 20 à Saratov. Pas de quoi offrir à Krasnoyarsk sa première victoire de l’exercice (0v-3d), mais tout de même un signe de rémission. Deux sorties à plus de 20 points à 50% en trois rencontres, c’est autant que sur toute la saison dernière en 32 matchs avec la SIG…

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Gerald Ayayi lors de Dijon - Cholet
Betclic ELITE
00h00Cholet a bouclé une mauvaise semaine à Dijon : « Beaucoup des cadres ont baissé la tête »
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] L’exclusion polémique de Nick Johnson à Chalon : « C’est du grand n’importe quoi ! »
Christophe Vitoux quitte le club de Villeneuve d'Ascq
La Boulangère Wonderligue
00h00Christophe Vitoux quitte Villeneuve d’Ascq après sept saisons de réussite
À l’étranger
00h00Dominic Artis tente d’oublier Strasbourg en Russie
Betclic ELITE
00h00DeShaun Thomas démarre et termine en France : point final pour sa carrière
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Mike Davis Jr entre dans l’histoire de la SIG Strasbourg avec un gros coup de chaud : huit tirs à 3-points
À l’étranger
00h00Léo Westermann signe l’une de ses meilleures performances en carrière
ELITE 2
00h00Matthieu Missonnier veut rebondir : direction Quimper !
Timothé Luwawu-Cabarrot a marqué 22 points contre le Real Madrid
Liga Endesa
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot guide Baskonia vers sa première victoire de la saison face au Real Madrid
Camille Droguet et Basket Landes sont en tête de La Boulangère Wonderligue
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes dernier invaincu, les Flammes Carolo et La Roche Vendée font tomber Bourges et Lattes-Montpellier
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00[Vidéo] Olivier Sarr réussit un buzzer-beater face à son frère Alexandre !
NBA
00h00Alex et Olivier Sarr vont s’affronter pour la première fois : « C’est un moment dont tu rêves quand tu es petit »
NBA
00h00Maxime Raynaud, Noah Penda et Rayan Rupert complets en présaison NBA
Nolan Traoré a été titularisé contre Phoenix, il a montré ses qualités mais aussi ses défauts actuels
NBA
00h00Nolan Traoré titulaire pour la première fois avec Brooklyn, mais en difficulté face aux Suns
Victor Wembanyama a dominé les débats contre Utah ce vendredi en présaison NBA
NBA
00h0022 points en 16 minutes : Victor Wembanyama monte en puissance en présaison
NBA
00h00« Je veux être dans une équipe qui me donne une chance de gagner » : Giannis menace-t-il les Bucks ?
NBA
00h00NBA : Paul Pierce endormi dans sa voiture sur l’autoroute, une enquête ouverte pour conduite en état d’ivresse
Moussa Diabaté a inscrit 14 points contre le champion NBA en titre, Oklahoma City, en présaison
NBA
00h00Moussa Diabaté brille, Tidjane Salaün peine encore, Killian Hayes croise Noa Essengue
Rudy Gobert en défense sur son ancien coéquipier Karl-Anthony Towns lors de New York - Minnesota
NBA
00h00Cinq Français sur le parquet lors de la victoire new-yorkaise contre Minnesota
NBA
00h00LeBron James accusé de fraude par un fan trahi : il pensait vivre son dernier match… il porte plainte
1 / 0