Bourg et Cholet maintiennent la cadence, Dijon cale et le MSB de Bastien Grasshoff sans pitié chez l’ASVEL

Après trois journées d’Espoirs ÉLITE, il n’y a plus que deux équipes invaincues en championnat : la JL Bourg et Cholet Basket. A 2-0 avant le week-end, l’ASVEL et Dijon ont perdu lors de la troisième journée.

La JL Bourg et Cholet Basket seuls en tête

Il faut dire que Cholet est allé gagner sur le parquet de la JDA (86-89), dans un remake du quart de final du Trophée du Futur 2025. Larguée dans le troisième quart-temps (14-29) et en difficulté aux lancers francs (20 sur 33), la JDA subit sa première défaite dans ce duel du haut de tableau. Tom Audry a une nouvelle fois été très bon (17 d’évaluation en 21 minutes) et Mervyn Muamba a alimenté la marque avec ses 21 points en 25 minutes. En face, l’intérieur Julien Wilamowski (1,98 m, 19 ans) a fait un carnage dans la raquette (30 points, 6 rebonds et 3 interceptions pour 36 d’évaluation en 36 minutes) et l’intérieur Sublime Gbiegba a été redoutable d’efficacité (22 points à 10/12 aux tirs). Cholet est co-leader du championnat avec 3/3.

Bourg, l’autre équipe co-leader d’Espoir Elite, l’a emporté 101- 91 face au Portel pour sa première victoire à la maison. Le trio Isaac Guedegbe – Khadim Kane – Juwan Ekanga-Ehawa cumule 61 d’évaluation. Pour les Portelois, l’arrière Kylian Mpete a marqué 25 points. L’ESSM a été dominé largement aux rebonds (48 à 31), ainsi qu’aux passes décisives (24 contre 14). A noter le joli 6/7 à 3-points de l’arrière Louka Milanese (1,98 m, 17 ans) auteur de 20 points en 23 minutes. Le Portel reste bloqué à 0/3 en bas de tableau.

Chalon et Le Mans en embuscade

Derrière Bourg et Cholet, sept clubs suivent avec deux victoires et une défaite, dont l’Élan Chalon. Les U21 bourguignons l’ont emporté 84-77 face à Saint-Quentin pour sa première victoire à domicile. Porté par un excellent Sohann Mendy en double double (15 points et 13 rebonds pour 27 d’évaluation) et bien aidé par les 22 points de son ailier suisse Klark Riethauser, l’Élan a bataillé pour l’emporter face au duo Romain Berthelin – Isaac Lududika (18 points chacun). A noter que les locaux ont largement remporté la bataille du rebonds 50 à 36.

PROFIL JOUEUR Klark RIETHAUSER Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 17 ans (29/03/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 18,7 #8 REB 6 #22 PD 2,7 #36

Parmi les poursuivants, Le Mans a signé LA performance offensive de cette troisième journée. Sur le parquet de l’Astroballe, les Manceaux ont fait la loi contre Lyon-Villeurbanne (65 – 111). 7 joueurs à plus de 10 d’évaluation dont un Bastien Grasshoff (1,98 m, 18 ans) XXL avec ses 29 points, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 30 d’évaluation en seulement 27 minutes. Le combo-guard marseillais a fait très mal à la défense rhodanienne qui a aussi subit les assauts dans la raquette de Swann Penda (13 points et 13 rebonds) et de Madiba Diaby-Cisse (14 points et 10 rebonds). Pour les partenaires de Sam Yaman (17 d’évaluation en 32 minutes) c’est une soirée à oublier.

PROFIL JOUEUR Bastien GRASSHOFF Poste(s): Arrière / Meneur Taille: 198 cm Âge: 18 ans (01/06/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 22 #2 REB 4,7 #51 PD 5,7 #4

Egalement à 2-1, Nanterre s’est imposé sans souci face à Limoges. Opposés à la lanterne rouge du championnat, les Franciliens ont fait le job 83 à 67 avec un gros deuxième quart-temps (31-11). L’arrière Karl Djopmo Komguep à alimenté la marque avec ses 27 points en 30 minutes pour 30 d’évaluation, bien aidé par Hugo Bonaton (24 d’évaluation en 28 minutes) et Youssouf Yatabare a sécurisé le rebond avec 11 prises à son actif. Pour les Limougeauds, Erwann Bussing a été le meilleur sur le terrain avec ses 18 points et 8 rebonds mais l’équipe a été trop maladroite à longue distance (6/26) dont 1/7 pour Gabin Godet-Moczulski pour espérer l’emporter. Prochain match pour le CSP à Nancy dans ce duel de bas de classement à 0/3. L’une des deux équipes ouvrira son compteur de victoire.

Habitué au fond du classement, Paris démarre avec une meilleure dynamique son nouveau cycle (2 victoires et 1 défaite). Au coude à coude pendant une mi-temps (36-35) avec Monaco, le club de la capitale a fait la différence au retour des vestiaires (50 à 30). Pour leur première à domicile, les locaux se sont largement imposés 86-65. Le meneur Ilian Moungalla (1,92 m, 17 ans), qui a marqué ses premiers points en Betclic Elite récemment, a une fois de plus répondu présent avec ses 20 points et 10 passes et Deh-Dimitri Azema n’est pas passé loin du double-double avec ses 24 points et 9 rebonds. Pour les Monégasques, inexistants à 3-oints (3/21), seul l’Ukrainien Maxim Klitschko a dépassé la barre des 20 points (21). A noter qu’Yssam Moungalla, frère d’Ilian, s’est montré maladroit (6 points à 1/6 à longue distance) pour son retour dans son ancien club.

Comme chez les Seniors, Strasbourg (2-1) est revenu en Alsace avec la victoire face à Gravelines-Dunkerque (59-64). L’intérieur audois Jahel Trefle a de nouveau régné dans les airs (11 points et 11 rebonds) et Erwan Merlin a été un bon lieutenant (17 d’évaluation en 28 minutes). Le swingman Milan Albisua-Pisou a été le top scoreur du BCM avec ses 17 points mais son équipe a péché à l’intérieur (31 rebonds contre 43) et a été inoffensive de loin (6/26 à 3-points). Dans un match brouillon (22 pertes de balles pour le BCM et 21 pour la SIG), les visiteurs ont également fait la différence en étant solide sur la ligne de réparation 15/17.

Boulazac ouvre son compteur, pas Nancy

Boulazac a signé sa première victoire depuis son retour en Espoirs ELITE. Les U21 du BBD l’ont emporté 62 à 53 et décrochent leur premier succès de la saison. Les Périgourdins peuvent dire merci à leur ailier Erwan Mohamadi auteur de 13 d’évaluation en 20 minutes et un +/- de +22 quand il était sur le terrain. Pour les visiteurs, Adrien Chammartin a été au four et au moulins (15 points, 13 rebonds et 3 passes) mais cela n’a pas suffit pour les joueurs de Pierre Verdière qui repartent en Lorraine avec une troisième défaite en trois matchs depuis l’ouverture de la saison.