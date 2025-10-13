Recherche
Betclic Élite

[Vidéo] L’exclusion polémique de Nick Johnson à Chalon : « C’est du grand n’importe quoi ! »

Betclic ÉLITE - Pour avoir répondu au public du Colisée qui le huait, Nick Johnson a été exclu dans le money-time de Chalon - Saint-Quentin. Une décision qui avait du mal à passer côté SQBB, même si elle relève de la stricte application du règlement...
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] L’exclusion polémique de Nick Johnson à Chalon : « C’est du grand n’importe quoi ! »

Nick Johnson, héros malheureux de la défaite du SQBB à Chalon samedi

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Toujours fanny en Betclic ÉLITE, Saint-Quentin a entrevu sa première victoire samedi dernier à Chalon-sur-Saône, grâce notamment au festival Nick Johnson (23 points à 8/12, 3 rebonds et 4 passes décisives au total). Mais le succès tant espéré s’est dérobé dans le money-time (82-84), avec encore un rôle central pour Nick Johnson.

Nick JOHNSON
Nick JOHNSON
23
PTS
3
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
84 82
SQB

17 points en un quart-temps, avant l’exclusion ! 

Lesté d’un bandeau blanc en sparadrap autour de la tête, souvenir d’une arcade ensanglantée par une poussette de Yohan Choupas au cœur du premier quart-temps, l’ancien meneur de Nanterre a longtemps été extraordinaire au Colisée. Son deuxième quart-temps est ainsi déjà à ranger au rayon des prestations les plus impressionnantes de sa carrière : 17 points à son compteur personnel, le patron que le SQBB attendait.

Mais tout s’est brisé net à la 37e minute. Pris en grippe par les supporters bourguignons, Nick Johnson a eu le malheur de répondre au public après son huitième shoot de la soirée (81-78). Les deux mains aux oreilles, comme pour signifier au Colisée de le huer plus fort. Mauvaise idée. L’homme aux 21 matchs NBA (avec Houston) a un peu trop prolongé son geste, ce qui lui a valu une faute technique de la part de Maxime Boubert. Un coup de sifflet synonyme d’exclusion, puisqu’il avait déjà écopé d’une antisportive, suite à une faute par derrière en tant que dernier défenseur sur Zac Cuthbertson.

« Le public t’insulter, te chambrer,
mais tu ne peux pas répondre ?! » 

Pour un SQBB qui venait de revenir à -3 grâce à cette nouvelle flèche de Johnson, la décision a forcément du mal à passer. « La sortie de Nick nous a fait mal car il était notre meilleur joueur », a ainsi déclaré Giovan Oniangue en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Aisne Nouvelle, sans chercher à masquer son amertume vis-à-vis de la sanction. « C’est juste ridicule : le public peut t’insulter, te chambrer, et toi, tu ne peux pas répondre ?! Il n’a insulté personne, il a juste célébré un gros tir. OK, c’est le règlement. OK, Nick doit garder son sang-froid. Mais là, c’est du grand n’importe quoi. »

En outre de sa saillie devant les micros, le capitaine picard s’en est également ému en public sur les réseaux sociaux. Un tweet vu près de 11 000 fois, où il a de nouveau qualifié cette faute technique de « ridicule »

Une décision qui répond pourtant
aux critères d’une faute technique

Alors oui, il y a l’esprit et la lettre. Oui, on pourrait aussi regretter le manque de tolérance quant aux émotions qui débordent lors d’un money-time serré, ou a contrario le manque d’uniformité dans les sanctions. Mais le trio arbitral n’a aussi fait qu’appliquer strictement le règlement. L’arbitre 36.2.1 des règles officielles du basket définit « l’usage d’un langage ou de gestes susceptibles d’offenser ou d’exciter les spectateurs » comme l’un des multiples critères d’une faute technique.

On peut dès lors se plaindre d’un basket aseptisé, dénué de ce qui fait une partie de son charme, mais c’est le règlement qui est en cause, pas la décision de Maxime Boubert. C’est ce qu’a ensuite expliqué Giovan Oniangue à froid le lendemain sur X. « Ils n’ont fait qu’appliquer le règlement », a écrit l’ancien palois. « En soi ce n’est pas de leur faute, ils comprennent mon point de vue mais ils ne décident pas du règlement. Mais il y a clairement quelque chose à faire sur ce sujet. On peut pas punir un joueur à cause de ça. »

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Arbitrage
Arbitrage
Commentaires

dennisrod
Ce règlement me semble légitime . Certes le public ne doit en aucun cas aller au delà de quelques sifflets ,mais les joueurs doivent garder leur sang-froid aussi. Si tu laisses un joueur se chauffer avec le public,le risque qu’un ou deux cinglés présents se ruent sur le terrain ou enclenchent une bagarre existe. L’arbitre doit faire respecter le réglementation,l’ordre doit régner . Sujet difficile dans le contexte actuel de violence qui existe et tend à se développer.
Répondre
(0) J'aime
macroy
Il va falloir que tu changes de pseudo, mon gars.. Bien a toi.
Répondre
(0) J'aime
jamesnaysmith
Ils respectent le règlement quand ça les arrange… Boubert est une plaie.
Répondre
(0) J'aime
ptigibus
Ce n'est pas la peine de faire les vierges effarouchées, vous voyez comment ça fait quand ça se passe chez vous à Saint Quentin (demandez à KOKILA)
Répondre
(0) J'aime
dreamgaiden
Tu étais présent ? Moi, oui dans la salle à quelques mètres du parquet. Kokila envoie valser Rayman en pleine extension sans s'occuper du ballon et il est exclu directement par l'arbitre....il sort en adressant des doigts d'honneur au public... Alors tes leçons de morale à deux balles je te laisse deviner où je me les mets.
Répondre
(0) J'aime
papillon- Modifié
Au sujet de NJ : "Pris en grippe par le public bourguignon (...) qui l’avait pris en grippe..." ... aïe... ;)
Répondre
(0) J'aime
pauldoux
Il suffirait que les petits hommes gris sifflent cette règle à chaque match. On en est loin.
Répondre
(0) J'aime
ptigibus- Modifié
Ce n'est pas la peine de faire les vierges effarouchées, voyez comment ça fait quand vous prenez en grippe un joueur dans votre salle !!!! (demandez à un joueur de Bourg)
Répondre
(0) J'aime
gomma
Aseptisation ... On vit dans l'enfer des interdits, c'est pénible.
Répondre
(0) J'aime
dreamgaiden
C'est le règlement et l'arbitre ne fait que l'appliquer on ne peut pas lui en vouloir Le problème c'est le manque d'uniformité de l'arbitrage sur ce point de règlement. Eito qui est un joueur qui adore chambrer est venu plusieurs fois à Pierre Ratte quand il jouait à Chalon. Et il s'amusait à chambrer les kops de supporters et nous on répondait on adorait ça. Je ne l'ai jamais vu prendre une technique pour ça. Et à la fin du match il venait devant nous et nous applaudissait et levait le pouce. Respect mec.
Répondre
(0) J'aime
