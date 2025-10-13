[Vidéo] L’exclusion polémique de Nick Johnson à Chalon : « C’est du grand n’importe quoi ! »

Toujours fanny en Betclic ÉLITE, Saint-Quentin a entrevu sa première victoire samedi dernier à Chalon-sur-Saône, grâce notamment au festival Nick Johnson (23 points à 8/12, 3 rebonds et 4 passes décisives au total). Mais le succès tant espéré s’est dérobé dans le money-time (82-84), avec encore un rôle central pour Nick Johnson.

17 points en un quart-temps, avant l’exclusion !

Lesté d’un bandeau blanc en sparadrap autour de la tête, souvenir d’une arcade ensanglantée par une poussette de Yohan Choupas au cœur du premier quart-temps, l’ancien meneur de Nanterre a longtemps été extraordinaire au Colisée. Son deuxième quart-temps est ainsi déjà à ranger au rayon des prestations les plus impressionnantes de sa carrière : 17 points à son compteur personnel, le patron que le SQBB attendait.

Il a mis le bandeau.. C'est devenu Naruto. pic.twitter.com/vNa1sh5tRi — OttouAnthony (@OttouAnthony) October 12, 2025

Mais tout s’est brisé net à la 37e minute. Pris en grippe par les supporters bourguignons, Nick Johnson a eu le malheur de répondre au public après son huitième shoot de la soirée (81-78). Les deux mains aux oreilles, comme pour signifier au Colisée de le huer plus fort. Mauvaise idée. L’homme aux 21 matchs NBA (avec Houston) a un peu trop prolongé son geste, ce qui lui a valu une faute technique de la part de Maxime Boubert. Un coup de sifflet synonyme d’exclusion, puisqu’il avait déjà écopé d’une antisportive, suite à une faute par derrière en tant que dernier défenseur sur Zac Cuthbertson.

🚪 L’exclusion polémique de Nick Johnson, renvoyé aux vestiaires pour avoir chambré le public du Colisée. 💢 « Du grand n’importe quoi », s’insurge Giovan Oniangue. 📚 Même si la technique est réglementairement justifiée… 👀 https://t.co/LpmFMtrIky pic.twitter.com/a61xmL7O7n — BeBasket (@Be_BasketFr) October 13, 2025

« Le public t’insulter, te chambrer,

mais tu ne peux pas répondre ?! »

Pour un SQBB qui venait de revenir à -3 grâce à cette nouvelle flèche de Johnson, la décision a forcément du mal à passer. « La sortie de Nick nous a fait mal car il était notre meilleur joueur », a ainsi déclaré Giovan Oniangue en conférence de presse, dans des propos relayés par L’Aisne Nouvelle, sans chercher à masquer son amertume vis-à-vis de la sanction. « C’est juste ridicule : le public peut t’insulter, te chambrer, et toi, tu ne peux pas répondre ?! Il n’a insulté personne, il a juste célébré un gros tir. OK, c’est le règlement. OK, Nick doit garder son sang-froid. Mais là, c’est du grand n’importe quoi. »

En outre de sa saillie devant les micros, le capitaine picard s’en est également ému en public sur les réseaux sociaux. Un tweet vu près de 11 000 fois, où il a de nouveau qualifié cette faute technique de « ridicule »…

J’ai jamais vu une technique sur du chambrage public joueurs. Règlement ok mais qu’en est il du public ?

C’est d’un ridicule… — Gio. Oniangue (@GioOniangue) October 11, 2025

Une décision qui répond pourtant

aux critères d’une faute technique

Alors oui, il y a l’esprit et la lettre. Oui, on pourrait aussi regretter le manque de tolérance quant aux émotions qui débordent lors d’un money-time serré, ou a contrario le manque d’uniformité dans les sanctions. Mais le trio arbitral n’a aussi fait qu’appliquer strictement le règlement. L’arbitre 36.2.1 des règles officielles du basket définit « l’usage d’un langage ou de gestes susceptibles d’offenser ou d’exciter les spectateurs » comme l’un des multiples critères d’une faute technique.

On peut dès lors se plaindre d’un basket aseptisé, dénué de ce qui fait une partie de son charme, mais c’est le règlement qui est en cause, pas la décision de Maxime Boubert. C’est ce qu’a ensuite expliqué Giovan Oniangue à froid le lendemain sur X. « Ils n’ont fait qu’appliquer le règlement », a écrit l’ancien palois. « En soi ce n’est pas de leur faute, ils comprennent mon point de vue mais ils ne décident pas du règlement. Mais il y a clairement quelque chose à faire sur ce sujet. On peut pas punir un joueur à cause de ça. »