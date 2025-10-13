DeShaun Thomas démarre et termine en France : point final pour sa carrière

Sa première apparition chez les pros ? Le 25 septembre 2013, lors d’un obscur Match des Champions à Mouilleron-le-Captif, avec Nanterre contre le Paris-Levallois (72-81). Et sa dernière ? Le 2 juin 2024, avec l’ASVEL, éliminée lors du Match 5 de la demi-finale de Betclic ÉLITE par le Paris Basketball (92-98).

De Paris à Paris, la boucle est bouclée, et plus d’un an après son dernier match, DeShaun Thomas a annoncé l’arrêt de sa carrière professionnelle à l’âge de 34 ans.

« Ce n’est pas la fin de mon histoire, juste la fin d’un chapitre qui a changé ma vie à jamais », écrit-il. « Je suis fier du parcours — des sacrifices, des combats, des moments de doute qui se sont transformés en occasions de grandir. À travers tout cela, je suis resté fidèle à moi-même, et j’ai porté ma famille avec moi à chaque étape. »

Toujours en EuroLeague

Un parcours assez unique puisqu’à l’exception de ses deux escapades hors du continent (à Austin et Tokyo), DeShaun Thomas aura disputé l’EuroLeague lors de toutes ses saisons. Rarissime ! Tout a démarré en 2013, à Nanterre, champion en titre, où les Spurs, qui venaient de le drafter, l’ont envoyé en couveuse. Avec la JSF, il avait remporté la Coupe de France 2014, avait fait ses armes en Pro A (12,2 points à 44%, 3,9 rebonds et 1,1 passe décisive) et s’était surtout introduit à l’EuroLeague, tournant à 9,5 points de moyenne.

« Il était arrivé tout jeune chez nous », se rappelle son ex-assistant coach, Franck Le Goff. « C’était un joueur très discret mais très à l’écoute. Il avait une patte gauche exceptionnelle et ça a été un très gros shooteur à 3-points, comme il l’a confirmé dans tous les clubs après nous. Il était peut-être un peu unidimensionnel dans le sens où il prenait beaucoup de tirs. Même en post-up, c’était des fade-aways, mais avec une adresse insolente. J’ai vraiment le souvenir d’un très bon garçon, toujours le sourire, hyper positif, très respectueux, parfois un peu trop. Il posait souvent des questions, parce que c’était sa première grosse expérience. Après, défensivement, il fallait qu’il progresse un peu. Vu qu’il était léger physiquement, pas mal de joueurs l’attaquaient sur du post-up. En restant derrière, c’était problématique mais on avait trouvé quelques solutions et il avait adhéré, ça se passait plutôt pas mal. C’était un bon bosseur. Je garde un top souvenir de ce garçon-là, qui était charmant. Il a fait l’unanimité à Nanterre. Quand on voit où il a pu signer après, comme au Barça ou au Pana, ce n’est pas un hasard. »

De fait, DeShaun Thomas a connu ensuite certains des plus grands clubs du continent (229 matchs d’EuroLeague), y laissant souvent l’image d’un intérieur à la patte gauche soyeuse. Multi-titré au cours de ses 11 années dans le circuit pro, il n’aura pas pu récidiver lors de son dernier opus villeurbannais, terminant sur une saison sans trophée.

Sa carrière professionnelle :

2013/14 : JSF Nanterre

2014/15 : FC Barcelone

2015/16 : Austin Spurs

2016/17 : Anadolu Efes Istanbul

2017/18 : Maccabi Tel-Aviv

2018/20 : Panathinaïkos Athènes

2020/21 : Tokyo Alvark

2021/22 : FC Bayern Munich

2022/23 : Olimpia Milan

2023/24 : Joventut Badalone puis ASVEL

Son palmarès :