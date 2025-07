Léo Westermann revient dans son ancien club

Léo Westermann (1,98 m, 32 ans) est de retour à l’Obradoiro CAB. Deux ans après un premier passage en Liga Endesa en 2022-2023 sous les couleurs du club galicien, le meneur français retrouve le club de Saint-Jacques-de-Compostelle, cette fois en deuxième division espagnole (Primera FEB). Un renfort d’expérience pour une équipe ambitieuse, bien décidée à retrouver rapidement l’élite.

Que si, que si. Que está aquí! 😍 𝗟𝗲𝗼 𝗪𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗻 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲 𝗮𝗼 𝗠𝗼𝗻𝗯𝘂𝘀 𝗢𝗯𝗿𝗮𝗱𝗼𝗶𝗿𝗼 🔗 https://t.co/Lum4dtePS2 pic.twitter.com/nOo4ZFXKJS — OBRADOIRO CAB (@OBRADOIROCAB) July 10, 2025

Un retour dans un club qu’il connaît bien

Lors de son premier passage à l’Obradoiro, Léo Westermann tournait à 6,7 points, 2,4 rebonds et 2,6 passes décisives par match. Le club évoluait alors en Liga Endesa. Depuis, les temps ont changé : relégué en Primera FEB à l’issue de la saison 2023-2024, le club galicien s’appuie désormais sur des cadres expérimentés pour retrouver le haut niveau. Et qui de mieux que l’ancien international français (27 sélections) pour piloter ce projet ?

À 32 ans, Westermann reste une référence à son poste en Europe. Son CV est éloquent puisqu’il a joué à Limoges, Partizan Belgrade, Zalgiris Kaunas, CSKA Moscou, Fenerbahçe, Barcelone (avec qui il a remporté la Liga ACB et la Coupe du Roi en 2021), Monaco… et plus récemment Fuenlabrada.

Un meneur d’expérience pour viser la montée

En 2024-2025, Léo Westermann a été l’un des hommes forts de Fuenlabrada, autre ancien club de Liga Endesa relégué en Primera FEB. En 33 matchs, il a compilé 9 points, 2,5 rebonds et 3,8 passes décisives de moyenne. Surtout, il a été un des artisans de la qualification du club madrilène pour la Final Four d’accession à l’ACB. Battus en finale par le Real Betis, Westermann et ses coéquipiers ont échoué aux portes de la montée.

C’est fort de cette belle campagne que le meneur alsacien retrouve Santiago. Pour l’entraîneur Diego Epifanio, son profil est évident : « un joueur grand pour le poste 1, leader, intelligent, avec une bonne lecture du jeu et du sens de la passe. Léo a beaucoup d’expérience et un grand palmarès, avec des passages dans de grands clubs et en sélection nationale. Et il sort d’une très bonne saison dans cette même compétition ».

Une nouvelle mission à Saint-Jacques-de-Compostelle

Plus qu’un retour sentimental, c’est une mission de leader qui attend Léo Westermann. À Obradoiro, il retrouvera un environnement qu’il connaît et un club structuré qui espère un retour rapide dans l’élite. Meneur organisateur, au sens du jeu reconnu, il sera sans doute l’un des fers de lance du projet de remontée en Liga Endesa.

À bientôt 33 ans, l’Alsacien semble avoir trouvé un rôle sur-mesure dans une compétition qu’il connaît bien et où son expérience pèse lourd. Un choix cohérent dans une fin de carrière qu’il continue de maîtriser avec lucidité. Avant de devenir un coach à succès ?