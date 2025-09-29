Au buzzer, Hugo Besson et Bursa font tomber le Fenerbahçe pour débuter leur saison !

Hugo Besson (1,95 m, 24 ans) a fait ses premiers pas officiels avec Tofas Bursa ce week-end, à l’occasion du coup d’envoi de la saison 2025-2026 en Turquie. Peu en réussite (6 points à 3/12 aux tirs dont 0/6 à 3-points, 3 passes décisives en 20 minutes), l’arrière français a tout de même participé au retentissant succès du club de Bursa contre le Fenerbahçe Istanbul, champion d’Europe en titre, battu 80-78 sur un panier au buzzer de Maxwell Lewis.

KAPTANIN HARİKA PASI, MAXWELL LEWIS 0.5 SANİYE VE ORTAYA ÇIKAN TABLO ☺️😤🔥#WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere pic.twitter.com/zMfY90TOb0 — TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) September 27, 2025

Tofas surprend le Fenerbahçe d’entrée

Dans une salle pleine, l’ambiance était bouillante pour l’ouverture de la saison. Portés par Marek Blazevic (21 points), Yiğitcan Saybir (16 points) et Lynn Kidd (14 points), les locaux ont résisté aux nombreux assauts du favori stambouliote. Menés à cinq minutes de la fin (67-72), les joueurs de Tofas ont arraché l’égalisation avant que Maxwell Lewis ne scelle la victoire dans les ultimes secondes.

🏀 Maxwell Lewis'in son saniye basketi! 🙌 Tofaş, bu basketle Fenerbahçe Beko’yu 80-78 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı…#TSBSL #beINSPORTS pic.twitter.com/f1HENiexyc — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 27, 2025

Un premier match mitigé pour Hugo Besson

Arrivé cet été à Bursa, Hugo Besson n’a pas trouvé la mire pour sa grande première. Ses 0/6 derrière l’arc témoignent d’une adresse en berne. Néanmoins, le Français a pu compenser en distribuant quelques ballons et en s’intégrant dans la rotation de son nouvel entraîneur. Ce succès fondateur devrait lui permettre d’aborder la suite de la saison avec plus de confiance.