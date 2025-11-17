Après un court passage en Croatie, Jonathan Cisse (ex Fos) quitte l’Europe pour l’Afrique

Jonathan Cisse (1,84 m) connaît un automne mouvementé. Arrivé mi-septembre à Alkar, en première division croate, l’arrière n’a pas tardé à changer de direction. Après seulement quatre rencontres, le meneur/arrière américain a quitté l’Europe pour rejoindre le Jeunesse Club d’Abidjan, en Côte d’Ivoire, où il s’est rapidement imposé comme un cadre de l’équipe engagée sur la Road to BAL 2026.

Le passage express en Croatie

Malgré un rendement individuel correct, l’expérience croate n’aura duré que quatre matchs pour l’ex-joueur de Fos (8,9 points, 2,9 rebonds et 3,2 passes décisives en 10 rencontres de Pro B 2024-2025). Durant cette courte période, il a affiché 21,3 points, 4 rebonds et 5 passes en 32 minutes, pour 16,3 d’évaluation en première division croate. Un départ rapide, mais sans doute stratégique (et financier), puisqu’il a retrouvé très vite un rôle majeur sur un autre continent.

Nouveau challenge en Côte d’Ivoire

Une fois arrivé au Jeunesse Club d’Abidjan début novembre, Jonathan Cissé a retrouvé deux visages bien connus des parquets français :Tarekeyi Edogi (Saint-Chamond et Chartres) et Maxi Munanga (Maubeuge). En quatre rencontres sous ses nouvelles couleurs, l’ancien Fosséen tourne à 17 points, 3,8 rebonds et 3,5 passes pour 15,5 d’évaluation en 25 minutes. De quoi devenir l’un des leaders du club de la capitale ivoirienne.

Un rôle majeur sur la Road to BAL



Le JCA a survolé le Groupe A de la Road to BAL 2026 (3 victoires en 3 matchs) et s’est hissé jusqu’en finale de la Division Ouest Elite 16. A Praia, au Cap-Vert, ce dimanche, les Abidjanais se sont inclinés 105-92 face aux Libyens d’Al Ahly Benghazi mais ont validé l’essentiel : l’une des deux places qualificatives pour la saison 2026 du BAL. Dans cette finale, Jonathan Cissé a signé 27 points, confirmant son statut de leader offensif et son impact immédiat dans l’effectif ivoirien. Le Jeuness Club d’Abidjan devient la deuxième équipe ivoirienne à se qualifier pour le BAL