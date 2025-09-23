Après son passage raté à Fos, Jonathan Cissé rebondit en Croatie

Jonathan Cisse (1,84 m, 24 ans) n’a pas réussi à convaincre lors de son court passage à Fos-sur-Mer en Pro B, où il tournait à 8,9 points, 2,9 rebonds et 3,2 passes décisives en 10 rencontres. L’ancien crack du championnat chypriote vient de s’engager avec Alkar, club de première division croate.

Un joueur en quête de relance

Étincelant à Chypre en début de saison 2024-2025 (27 points, 7,7 rebonds et 6,5 passes de moyenne en 19 matches), Jonathan Cissé avait fait forte impression, avec d’énormes cartons. Mais son arrivée à Fos Provence n’a pas été une réussite, la transition vers le championnat français s’avérant compliquée. Il n’a pas réussi à aider les BYers à se maintenir en ELITE 2.

Direction la Croatie

Le combo-guard américain, passé par Texas Southern en NCAA, va désormais découvrir la Premijer Liga. En rejoignant Alkar, il espère retrouver la dynamique de ses débuts professionnels et confirmer qu’il peut s’imposer à un niveau supérieur au championnat chypriote.