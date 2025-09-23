Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Après son passage raté à Fos, Jonathan Cissé rebondit en Croatie

Croatie - Jonathan Cissé, l’ancien arrière de Fos-sur-Mer, rejoint Alkar en Croatie après avoir brillé à Chypre mais échoué à s’imposer en Pro B.
|
00h00
Résumé
Écouter
Après son passage raté à Fos, Jonathan Cissé rebondit en Croatie

Jonathan Cissé ne s’est pas imposé à Fos

Crédit photo : Cécile Thomas

Jonathan Cisse (1,84 m, 24 ans) n’a pas réussi à convaincre lors de son court passage à Fos-sur-Mer en Pro B, où il tournait à 8,9 points, 2,9 rebonds et 3,2 passes décisives en 10 rencontres. L’ancien crack du championnat chypriote vient de s’engager avec Alkar, club de première division croate.

Un joueur en quête de relance

Étincelant à Chypre en début de saison 2024-2025 (27 points, 7,7 rebonds et 6,5 passes de moyenne en 19 matches), Jonathan Cissé avait fait forte impression, avec d’énormes cartons. Mais son arrivée à Fos Provence n’a pas été une réussite, la transition vers le championnat français s’avérant compliquée. Il n’a pas réussi à aider les BYers à se maintenir en ELITE 2.

LIRE AUSSI

Direction la Croatie

Le combo-guard américain, passé par Texas Southern en NCAA, va désormais découvrir la Premijer Liga. En rejoignant Alkar, il espère retrouver la dynamique de ses débuts professionnels et confirmer qu’il peut s’imposer à un niveau supérieur au championnat chypriote.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Jonathan Cissé ne s'est pas imposé à Fos
À l’étranger
00h00Après son passage raté à Fos, Jonathan Cissé rebondit en Croatie
Bethy Mununga a signé en Israël
À l’étranger
00h00Une championne de France part en Israël
Jean-Philippe Dally va manquer le début de saison de Saint-Quentin
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin rassuré : Dally arrêté seulement 3 à 5 semaines
Basket fauteuil
00h00Club labellisé « inclusif », l’Élan Béarnais Pau Nord-Est lance sa section handi-basket
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
La Betclic ELITE, qui a entamé sa saison avec la SuperCoupe 2025 à Roland Garros, est-elle toujours sur le podium des ligues nationales
Betclic ELITE
00h00La Betclic ÉLITE rétrogradée au 4e rang par EuroHoops derrière la ligue grecque
Abdoulaye Ndoye rejoint la SIG Strasbourg
Betclic ELITE
00h00Abdoulaye Ndoye, un dernier renfort d’expérience pour la SIG Strasbourg
Mouhammadou Jaiteh, quelques jours avant de se blesser, avec l'équipe de France à Katowice
EuroLeague
00h00Gravement blessé avec Dubaï, Mouhammadou Jaiteh a été opéré avec succès
L'équipe de France 2013 championne d'Europe a été réunie à Pau en août 2023 pour fêter les 10 ans du titre de champion d'Europe
Équipe de France
00h00Il y a 12 ans, l’équipe de France montait sur le toit de l’Europe
Enzo Goudou-Sinha s'est blessé avec Nancy à Charleroi
Betclic ELITE
00h00Une nouvelle tuile pour Nancy : Goudou-Sinha blessé juste avant le début de saison
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
Pacôme Dadiet va-t-il rester chez les New York Knicks ?
NBA
00h00Pacôme Dadiet, possible monnaie d’échange pour les Knicks
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
1 / 0