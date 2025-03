Jonathan Cisse, la petite bombe du championnat chypriote, pour sauver Fos-Provence ?

En ce jeudi 20 mars, les deux relégables de Pro B abattent leurs dernières cartes. Pendant que Chartres a écarté son entraîneur Moatassim Rhennam, Fos-Provence fait venir un nouveau meneur. Les BYers ont validé la signature de la sensation du championnat chypriote, Jonathan Cisse (1,85 m, 24 ans). Il est déjà qualifié pour le déplacement de vendredi à Champagne Basket.

Seulement 9 minutes sur le banc cette saison !

Écartons son dernier match, raté, à Paralimni le 12 mars (9 points à 3/18), sa seule sortie en-dessous des 15 points : sous les couleurs de l’Apollon Limassol, Jonathan Cisse a vécu une extraordinaire saison rookie. Des moyennes affolantes (27 points à 46%, 7,7 rebonds et 6,5 passes décisives pour 34,8 d’évaluation), n°1 d’OPAP BL aux points et n°3 aux passes décisives, quelques cartons (43 points ou 54 d’évaluation), et un statut d’indispensable, voire même au-delà de ça…

Une statistique incroyable : sur les 760 minutes possibles cette saison, le meneur originaire de Grand Coteau (Louisiane) en a disputé… 751 ! Un match à 33 minutes, deux à 33 et les 16 autres à 40 minutes. Sans exception, même quand Limassol était à -50 (61-115 contre l’AEK Larnaca de Jamar Diggs le 25 janvier). Autant dire que son départ, officialisé mercredi, laissera un vide béant dans l’effectif de l’Apollon, mais ce n’est pas spécialement le problème de Rémi Giuitta qui a d’autres chats à fouetter.

Brandon Young out pour la saison, Petit Niang sûrement aussi…

Car si Jonathan Cisse arrive sur les bords de la Méditerranée, ce n’est pas pour remplacer Robert Turner III, parti en Pologne. Ce n’est pas non plus en tant que pigiste médical de Mamadou Niang, dont la fin de saison est plus que compromise en raison de douleurs dorsales. Non, le cimetière indien de Parsemain a également touché Brandon Young, au placard pour toute la fin de l’exercice 2024/25 suite à une blessure à la main.

Alors que Fos-sur-Mer a historiquement toujours été attiré par les joueurs vétérans, c’est cette fois un rookie qui débarque, tout juste diplômé de Texas Southern (13,5 points à 41%, 3,4 rebonds et 2,8 passes décisives de moyenne en 2023/24 en NCAA). L’étiquette Chypre peut aussi être de nature à rassurer : le MVP 2024 de Pro B Tray Buchanan en était issu, le Parisien Collin Malcolm y a transité il y a peu (en 2021/22), etc.

Gros scoreur, shooteur fiable, Jonathan Cisse aura donc pour mission de dynamiter l’avant-dernière attaque de Pro B (74,4 points par match). Et s’il affiche les défauts inhérents à ses qualités (tendance à trop porter la balle, un physique frêle – 73 kilos – qui risque de le faire souffrir défensivement), les BYers n’en sont plus réellement à tiquer là-dessus au vu de leur situation extrêmement délicate…