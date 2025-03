Chartres écarte Moatassim Rhennam de ses fonctions d’entraîneur

« Face à une situation sportive délicate, le C’Chartres Métropole Basket a pris la décision de dispenser le coach Moatassim Rhennam de ses missions d’entraineur principal », a communiqué le club. « Conscients de l’urgence de la situation et de la nécessité de redresser la dynamique de l’équipe, les dirigeants ont fait ce choix dans l’intérêt du club et avec la volonté de tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif du maintien en Pro B. »

« On a joué comme des sénateurs »

Le technicien originaire de Montbéliard a donc payé la pitoyable fin de match de mardi contre Denain, perdue en double prolongation (94-98) après une invraisemblable succession d’erreurs. Un money-time désastreux qui suivait pourtant ce qui ressemblait à la meilleure première période de la saison eurélienne (48-26), du propre aveu de Rhennam, dans une colère froide ensuite au micro de L’Écho Républicain. « On a joué comme des sénateurs », éructait-il en conférence de presse.

Une léthargie coupable, dans un match décisif, qui lui a donc coûté son poste. Alors que Chartres aurait pu abandonner la dernière place à Fos-Provence en cas de victoire, le promu possède toujours le plus mauvais bilan de Pro B, à égalité avec les BYers.

Parti de LyonSO un an avant la fin de son contrat, l’ancien international marocain avait pris place sur le banc chartrain lors de l’été 2022. Le club était passé à un match du titre de champion de France NM1 lors de sa première saison (défaite à Rouen), avant de complètement craquer en playoffs (élimination dès le premier tour pour la tête de série n°1 face à Toulouse, 17e). Même scénario l’an dernier : une nouvelle deuxième place et une nouvelle élimination prématurée en phase finale. Il avait fallu le refus d’engagement d’Angers, couplé aux disparitions de Lille et de Boulogne-Levallois pour que Chartres retrouve la Pro B, sur tapis vert.

Guillaume Le Pape en première ligne

Mis à l’écart, Moatassim Rhennam sera remplacé par son ex-adjoint, Guillaume Le Pape (47 ans), assistant à Chartres depuis 2014 et signataire l’été dernier d’un nouveau contrat de quatre ans. Le régional de l’étape (originaire de Lucé) devrait assurer l’intérim lors de la réception de Poitiers ce dimanche.

« Dès aujourd’hui, le coach assistant Guillaume Le Pape prend en charge l’équipe et assure l’intérim jusqu’à nouvel ordre », indique le CCMB. « Le club travaille activement pour mettre en place les meilleures conditions possibles afin de relancer une dynamique positive et retrouver le chemin de la victoire. »