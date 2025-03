Chartres voudrait se séparer de Benoît Marty, son coach depuis 2014

En situation d’urgence pour sa première saison en première division, avec une large défaite chez l’avant-dernier (60-76 à La Roche-sur-Yon) qui n’a rien arrangé à ses affaires le week-end dernier, le C’Chartres Basket Métropole Féminin pourrait tourner une grande page de son histoire en mai prochain.

Selon les informations de L’Echo Républicain, le promu eurélien aurait déjà finalisé son choix de se séparer de Benoît Marty (46 ans), le coach qui lui a pourtant permis de découvrir La Boulangère Wonderligue. Ce qui marquerait la fin d’une histoire longue de 14 ans, dont 11 au poste d’entraîneur de l’équipe première.

Du titre de champion de France LF2 à la galère en LBWL

Initialement embauché en tant qu’entraîneur de l’équipe réserve de l’AB Chartres (NF3), successivement assistant de Sébastien Corvillo, Patrick Bondis et Alain Boureaud, l’ancien meneur de l’US Tulle avait été promu en 2014, avec un contrat d’un an à la clef. Après avoir installé Chartres parmi les places fortes de la Ligue 2, nommé coach de l’année (mais finaliste des playoffs) en 2017, il a réussi à atteindre le Graal l’an dernier avec le titre de champion de France.

Depuis, le promu n’a que peu de raisons de sourire, avec un parcours calamiteux (3v-16d) et pas la moindre victoire face à des concurrents directs pour le maintien, ce qui est particulièrement problématique en vue des playdowns.

Encore deux ans de contrat

À l’heure actuelle, Benoît Marty est lié avec Chartres jusqu’en 2027, et c’est ce qu’il a fait valoir au micro de L’Echo Républicain. « La seule chose que je peux dire c’est qu’il me reste deux ans de contrat. En l’état actuel des choses, je serai encore entraîneur de Chartres la saison prochaine, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue Féminine. J’ai un contrat et je reste concentré sur mon travail comme je l’ai toujours fait. Je reste professionnel et je respecte mon engagement vis-à-vis du club »