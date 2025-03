La Roche Vendée remporte le match de la peur contre Chartres

Une certaine pression se faisait ressentir ce samedi soir dans la Halle des Sports des Oudairies, et pour cause. À quatre journées de la fin de la saison régulière, ce match entre La Roche Vendée et Chartres, respectivement avant-dernier et lanterne rouge du championnat, sentait la poudre. Dans ce match capital pour le maintien, c’est finalement La Roche Vendée qui a pris le meilleur sur son adversaire (76-60).

Les Vendéennes en tête de peu à la pause

Dès le début du match, les deux formations se sont rendues coup pour coup. Crispées par l’enjeu de cette rencontre, Vendéennes et BlueLights ne se sont pas lâchées d’une semelle. Menées de 3 points après un premier quart-temps très accroché (16-19), les coéquipières de Sarah Ousfar (6 points, 7 rebonds et 1 passe décisive) ont peu à peu imposer leur rythme pour reprendre les commandes juste avant la pause (35-34, 20′).

Un 19-7 rédhibitoire

Comme en première mi-temps, les locales sont revenues sur le parquet avec de belles intentions. Pénalisées par les fautes, les joueuses de Benoît Marty ont pris la foudre. Dans le sillage du duo Brooke McCarty-Williams (24 points, 4 rebonds et 7 passes décisives) – Jade Phillips (11 points, 6 rebonds et 1 passe décisive), les Vendéennes ont infligé un sévère 19-7 à Chartres pour prendre le large dans ce troisième quart-temps et compter 13 points d’avance avant d’aborder les dix dernières minutes (54-41, 30′).

Pourtant nettement distancée en fin de troisième quart-temps, la formation de Benoît Marty n’a jamais rien lâché. Guidée par la paire Nicole Enabosi (12 points et 12 rebonds) – Shay Colley (13 points et 5 rebonds), la lanterne rouge a recollé au score avant de reprendre un nouvel éclat. Dans une fin de match maîtrisée, les Yonnaises ont remis un coup d’accélérateur au meilleur des moments pour remporter un succès très important dans la course au maintien, surtout dans la perspective des playdowns où elles ont remporté leurs deux premières affiches contre le promu.