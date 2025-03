Shannon Bogues plante l’un des tirs au buzzer de l’année, Chartres se saborde

L’Alliance Sport Alsace dans le Top 4

« Gries, ce n’est pas ma maison », disait Stéphane Eberlin, l’entraîneur de Caen, avant de revenir à l’Alliance Sport Alsace, dont il fut le premier coach de l’histoire en 2021/22, rapidement mis à la porte. Et ce n’est pas avec une telle soirée que le technicien historique du BC Souffelweyersheim se fera de meilleurs souvenirs de la Forest Arena.

Pour son retour en Alsace, l’entraîneur originaire de Mulhouse a été crucifié par un incroyable buzzer beater de Shannon Bogues (77-80), à l’occasion d’un match reporté suite au malaise cardiaque de Louis Marnette.

Le buzzer beater complètement dingue de Shannon Bogues pour donner la victoire à @basket_asa 🤯🔥#PROB pic.twitter.com/Gg2LZeOQ7F — PROB (@PROB_officiel) March 18, 2025

Alors que Yann Siegwarth croyait avoir arraché la prolongation, ce qui aurait déjà été un petit miracle pour un CBC mené de 15 points à la 32e minute (70-55), l’arrière texan s’est fendu de son deuxième tir primé en l’espace de 10 secondes.

Un shoot de très haut niveau, qui vaut de l’or pour l’entente bas-rhinoise, désormais quatrième du classement, pendant que Caen manque l’occasion de s’immiscer dans le Top 7.

Denain, en 50 minutes chrono

L’autre match de la soirée, Chartres – Denain, a réussi l’exploit d’être encore plus fou ! Et si les Dragons ont accroché une précieuse victoire dans la course au play-in (98-94), nous sommes restés un peu interdits devant cette fin de match, à ne surtout pas montrer dans les écoles de basket.

Deux prolongations, c’est très bien pour le spectacle, pour le suspense, mais quand on joue sa peau comme le CCBM, on ne peut pas se permettre une telle succession d’erreurs. Ou alors c’est qu’on mérite son statut de relégable… Le promu – qui avait l’occasion de se débarrasser de la dernière place – n’aurait jamais dû disputer la moindre prolongation, et gagner ce match au bout du temps règlementaire. Mais il faut croire qu’une avance de 22 points à la pause n’était pas suffisante (48-26).

Les cadeaux de Chartres

Un 10-31 dans le troisième quart-temps l’a réduite à néant mais Chartres a réussi à conserver le contrôle des opérations à l’approche du money-time : moment choisi par Max Kouguere pour aller jouer un lay-up tout seul à +2 à 20 secondes du terme, au lieu de garder le ballon, et de le rater… Puis les hommes de Moatassim Rhennam ont gaspillé une avance de 5 points en première prolongation, avant un enchaînement grotesque de pertes de balle dans les ultimes instants. Enfin, les relents individualistes de Desi Washington (3/13 aux tirs), certes parfois le héros du club, auront planté le dernier clou dans le cercueil eurélien.

Les Nordistes rétorqueront qu’ils auraient aussi pu plier la rencontre avant, si Essome Miyem puis Olivier Troisfontaines n’avaient pas chacun laissé échapper un lancer-franc, au bout du temps règlementaire et de la prolongation. Les hommes d’Ali Bouziane auront eu le mérite de la résilience, à l’image d’un Neftali Difuidi qui n’aura pas tout bien fait (4/15 aux tirs), mais aura passé sa seconde période et sa prolongation tête baissée, à attaquer invariablement le cercle chartrain. Une détermination qui aura porté ses fruits (18 points, 8 rebonds et 3 interceptions), permettant à Denain d’équilibrer son bilan (14v-14d).