Desi Washington offre la victoire de l’espoir à Chartres

De retour de suspension samedi à Orléans, après avoir manqué tout le mois de février, Desi Washington n’avait pas pu réellement peser (défaite 70-79). Mais en une soirée, le meneur de Chartres a évacué plusieurs semaines de frustration… Auteur de 26 points à 9/14, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 29 d’évaluation contre Aix-Maurienne, l’ancien meneur de Chalon et du Portel s’est surtout fendu du tir de la gagne dans les derniers instants (89-88).

La victoire de l’espoir pour le CCMB qui revient à une seule longueur du premier non-relégable, Évreux, qui se déplace à Denain vendredi. En cas de défaite à Fos à Rouen, les coéquipiers de Gavin Kensmil (14 points et 11 rebonds) présenteraient le même bilan que les BYers (7v-19d) et ne seraient donc plus seuls derniers.

En revanche, toujours pleinement en contrôle à la 34e minute (70-77), Aix-Maurienne a manqué une formidable occasion de mettre la pression sur le Top 4. Surtout, AMSB devra surveiller les états de santé de Gide Noel (18 points en 21 minutes) et Siriman Kanouté (13 points, 4 rebonds et 3 passes décisives), tous deux visiblement touchés.