Orléans reprend le championnat par une victoire contre Chartres

Après la parenthèse enchantée de la Leaders Cup, où l’Orléans Loiret Basket a soulevé le trophée au terme d’une victoire face à Boulazac, les hommes de Lamine Kébé retrouvaient leur quotidien en Pro B. Ce samedi 1er mars, les Orléanais recevaient la lanterne rouge Chartres pour la 25e journée. Face à un adversaire qui ne lâche rien, l’OLB a construit un succès sérieux (79-70) devant les 8 332 spectateurs de CO’Met.

Un départ canon pour l’OLB

Dès les premières minutes, l’Orléans Loiret Basket a montré qu’il n’avait rien perdu de sa dynamique de la Leaders Cup. Appliqués défensivement et très intenses sur les lignes de passe, les coéquipiers de Timothé Crusol ont étouffé le collectif chartrain. À cheval entre le premier et le deuxième quart-temps, les Euréliens ont traversé une longue période de disette offensive, restant plus de cinq minutes sans inscrire le moindre point.

Pendant ce temps, l’OLB déroulait son jeu rapide et s’appuyait sur un Timothé Crusol inspiré (18 points à la pause). À mi-parcours, Orléans menait logiquement 42-30.

Un dernier sursaut chartrain

Après la pause, Orléans a conservé son sérieux, notamment grâce au travail défensif de Ludovic Negrobar et Lorenzo Thirouard-Samson. Face à la défense locale, Desi Washington, habituellement leader offensif de Chartres, a été muselé. Seul Gavin Kensmil (19 points) parvenait à surnager.

Avec 20 points d’avance à l’entame du dernier quart (61-43), Orléans semblait avoir plié l’affaire. Mais Chartres n’a pas abdiqué. Portés par Florian Fortas et Rigo Edzata, les visiteurs sont revenus à 66-59 à cinq minutes du terme. Il a alors fallu toute l’expérience de Ludovic Negrobar, décisif dans le money-time, pour permettre à l’OLB de sécuriser la victoire (79-70).

Un sprint final bien lancé

Ce succès, logique mais pas sans accroc, permet à Orléans de conserver sa deuxième place au classement, derrière Boulazac. De quoi aborder sereinement les prochaines échéances, dès la semaine prochaine face à Nantes. La communion avec le public, avec la présentation du trophée de la Leaders Cup, a ponctué cette belle soirée.