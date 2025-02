Jonathan Cisse (36,3 d’évaluation à Chypre), la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

Jonathan Cisse est la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine. Ce combo-guard réalise une saison rookie sensationnelle à l’Apollon Limassol dans le championnat de Chypre. Le Louisianais est tout simplement le meilleur marqueur de la ligue avec 28,6 points et le numéro 1 à l’évaluation avec une moyenne incroyable de 36,3 par rencontre. Surtout, l’ancien joueur de Texas Southern (NCAA) ne fait ni preuve de maladresse (51,8% à 2-points, 41,7% à 3-points) ni de déchet (3,1 balles perdues, contre 5,9 passes décisives) malgré son volume et son temps de jeu (39 minutes).

Petit (1,85 m avec chaussures) meneur/arrière scoreur, Jonathan Cisse est encore jeune (24 ans cette année). Formé sous les ordres d’un coach reconnu en Louisiane, Danny Broussard, au St. Thomas More Catholic High School de Lafayette, il a ensuite du passer par deux JuCo, ceux de Louisiana State University Eunice (LSU Eunice) et au Indian River State College avant de débarquer en NCAA. En 2022-2023, il a finalement eu sa chance en NCAA, chez les Incarnate Word Cardinals avant de terminer son cursus universitaire chez les Texas Southern Tigers. Il y a réalisé de belles performances (13,5 points à 41,2%, dont 37,8% à 3-points, 3,4 rebonds, 2,8 passes décisives et 1,5 balle perdue en 29 minutes en 32 matches) ce qui lui a permis de passer professionnel.



Si son physique relativement frêle peut faire peur à des recruteurs pour les luttes de la Pro B ou défier les équipes belges de BNXT, son énergie sur le parquet, son sens du panier et son jeune âge sont autant d’arguments pour plaider sa cause auprès des recruteurs de France et de Navarre. Car ces dernières années, plusieurs joueurs américains se sont servis du championnat chypriote comme d’un tremplin. C’est le cas de Tray Buchanan (1,87 m, 26 ans), MVP de Pro B en 2023-2024 avec La Rochelle et désormais joueur du Mans en Betclic ELITE, ou encore de Collin Malcolm (2,01 m, 27 ans), l’ailier du Paris Basketball. Pour Jonathan Cisse, qui a démarré sa carrière par un match à… 54 d’évaluation (43 points à 7/12 à 2-points, 11 rebonds et 4 passes décisives en 40 minutes) avant de repasser la barre des 50 le 9 décembre face à l’AEK Lanarca (33 points à 10/13 aux tirs, dont 5/6 à 3-points, 8 rebonds, 5 passes décisives et 1 balle perdue pour 51 d’évaluation en 40 minutes) et qui reste sur une sortie à 44 d’évaluation, il faudra confirmer. Et surtout permettre à son équipe de l’Apollon Limassol de remonter au classement, eux qui n’ont gagné que 5 de leurs 14 rencontres.

Pro Basketball Manager 2025 est sorti le 18 novembre !

Enfilez votre costume et devenez le manager de l’une des 2000 équipes professionnelles disponibles dans le jeu, dont les 36 de Betclic ELITE (16) et de Pro B (20). Vous disposez de tous les outils nécessaires pour faire grandir votre club et atteindre les sommets, tels que le scouting, la gestion des entrainements et des infrastructures ou bien la mise en place de systèmes que vous pouvez ensuite utiliser en match. Vos choix sont plus importants que jamais, allez-vous mettre l’accent sur la formation ou bien sur le développement de jeunes talents ? La victoire ne viendra que de vos décisions sur et en dehors du terrain.

Vous pouvez choisir parmi 90 championnats nationaux, dont 16 championnats féminins, dans 60 pays différents en Europe, Amérique, Asie et Océanie. Avec plus de 2000 équipes et 60 000 joueurs, le monde du basketball vous attend.

Une licence avec la LNB pour la Betclic ELITE et la Pro B

Le basket international n’a jamais été aussi passionnant et compétitif ! Les plus grandes compétitions internationales sont disponibles dans PBM25 et si vos compétences le permettent, vous serez sûrement appelé à diriger une sélection nationale. Saurez-vous mener votre sélection vers les sommets ?

Pro Basketball Manager 25 est la seule simulation sportive de basketball qui inclut plus de 20 championnats sous licences officielles, tels que la Betclic Élite, la Pro B, la Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL), Betsafe-LKL (Lituanie), BNXT (Belgique/Pays-Bas), Kooperativa NBL (Tchéquie) et bien d’autres encore.

Cliquez-ici pour en savoir plus sur Pro Basketball Manager