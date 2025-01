Jared Ambrose, la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

Jared Ambrose (2,04 m, 22 ans) est la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine. L’intérieur français évolue à Bruxelles, en BNXT League, depuis le début de saison 2023-2024. Titularisé, le Guadeloupéen a affiché de beaux progrès cette saison puisqu’il a vu ses statistiques passer de 6 points à 60,2% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 0,5 contre en moins de 16 minutes à 13,6 points à 60,5%, 4,4 rebonds et 1,1 contre en moins de 24 minutes.

Pivot massif, doté d’un bon jeu dos au panier, il se trouve être un bon finisseur avec ses deux mains. Capable de dégainer au poste haut, Jared Ambrose dispose d’un arsenal toujours plus fiable. Si son équipe de Bruxelles a terminé l’année 2024 par une défaite contre Charleroi, sa première partie de saison en BNXT League est plutôt positive (5e sur 19 avec 10 victoires et 6 défaites). Les progrès de Jared Ambrose, qui souhaite faire honneur à sa maman décédée l’an passé, y sont pour beaucoup.

Disposant du statut de joueur formé localement (JFL), Jared Ambrose pourrait être sollicité par des clubs de Ligue Nationale de Basket (LNB) dans un avenir proche. Mais nul doute que Bruxelles voudra le conserver et que d’autres formations de BNXT League verraient également d’un bon œil son arrivée.

Pro Basketball Manager 2025 est sorti le 18 novembre !

Enfilez votre costume et devenez le manager de l’une des 2000 équipes professionnelles disponibles dans le jeu, dont les 36 de Betclic ELITE (16) et de Pro B (20). Vous disposez de tous les outils nécessaires pour faire grandir votre club et atteindre les sommets, tels que le scouting, la gestion des entrainements et des infrastructures ou bien la mise en place de systèmes que vous pouvez ensuite utiliser en match. Vos choix sont plus importants que jamais, allez-vous mettre l’accent sur la formation ou bien sur le développement de jeunes talents ? La victoire ne viendra que de vos décisions sur et en dehors du terrain.

Vous pouvez choisir parmi 90 championnats nationaux, dont 16 championnats féminins, dans 60 pays différents en Europe, Amérique, Asie et Océanie. Avec plus de 2000 équipes et 60 000 joueurs, le monde du basketball vous attend.

Une licence avec la LNB pour la Betclic ELITE et la Pro B

Le basket international n’a jamais été aussi passionnant et compétitif ! Les plus grandes compétitions internationales sont disponibles dans PBM25 et si vos compétences le permettent, vous serez sûrement appelé à diriger une sélection nationale. Saurez-vous mener votre sélection vers les sommets ?

Pro Basketball Manager 25 est la seule simulation sportive de basketball qui inclut plus de 20 championnats sous licences officielles, tels que la Betclic Élite, la Pro B, la Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL), Betsafe-LKL (Lituanie), BNXT (Belgique/Pays-Bas), Kooperativa NBL (Tchéquie) et bien d’autres encore.

Cliquez-ici pour en savoir plus sur Pro Basketball Manager