E.J. Day (Évreux), la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

E.J. Day (1,80 m, 26 ans) la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine. C’est en partie grâce à lui que l’ALM Évreux a mis fin mardi soir à la série de victoires de l’Orléans Loiret Basket, leader de Pro B au moment de l’entre-deux. Pour conclure un énorme match de sa part (27 points à 6/12 aux tirs et 7 passes décisives), cet ancien joueur de troisième division universitaire (NCAA III) a marqué le panier de la victoire à 0,7 seconde de la fin.

Cette performance ne fait que confirmer la montée en puissance d’E.J. Day. Auteur de 0 point le 25 octobre dernier lors d’un match perdu de 2 points à Antibes (73-71), le meneur de jeu n’a jamais fait moins bien qu’une sortie à 12 points et 5 passes décisives. Autrement, il a toujours marqué entre 15 et 27 points et donné entre 6 et 8 passes décisives. Une régularité qui permet à l’Amicale laïque de la Madeleine d’avoir une bonne dynamique (4 victoires et 3 défaites).

E.J. Day se fait un nom dans le championnat de France, lui qui a un parcours particulier. Ayant grandi au Japon où il a suivi son père qui travaillait dans la Navy, il est rentré tardivement aux Etats-Unis et a du trouver un programme universitaire évoluant en troisième division (NCAA III), celui de la faculté Lasell University. Il en est sorti en 2024 et a commencé à se montrer à Chypre (26 points de moyenne en 18 matchs) avant de terminer son premier exercice européen en Lettonie, au BK Ogre (13 points de moyenne en 5 matches). Un pedigree limité mais qui a permis à l’ALM Évreux, avec sa masse salariale limitée, de s’offrir ses services. Capable de créer son tir, détenteur d’un énorme premier pas, décrit comme très attachant en dehors des parquets, il semble être parti pour bien lancé sa carrière. Comme tant d’autres avant lui après leur passage à Évreux.

