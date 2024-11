Carlos Pepin (Aix-Maurienne), la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

Carlos Pepin (2,01 m, 24 ans) est la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine. Déniché à l’intersaison par Kenny Grant et Aix-Maurienne, ce petit ailier-fort réalise un excellent début de saison (11,6 points à 50,5% de réussite aux tirs, 7,7 rebonds, 1,8 passe décisive, 1,3 interception et 0,5 contre pour 15,3 d’évaluation en moins de 23 minutes) dans une équipe que l’on n’attendait pas aussi haut (7 victoires et 3 défaites).

Une première saison professionnelle en Europe de l’Est

Formé sur les playgrounds new-yorkais, Carlos Pepin a mené de pair basketball, football américain et athlétisme (avec un record personnel à 2,02 m de hauteur) jusqu’à l’Université. C’est en NCAA II que cet Américano-Saint-Lucien a évolué entre 2018 et 2023, à l’East Stroudsburg University of Pennsylvania, avant de lancer sa carrière professionnelle dans le championnat estival de République dominicaine. Après ses débuts chez les Indios de San Francisco, il a totalement changé de contexte en partant vivre une nouvelle aventure en Bulgarie. Mais des salaires impayés au BC Beroe Stara Zagora l’ont amené à quitter le club pour déménager en Bosnie-Herzégovine, pour évoluer à Siroki Brijeg, club jouant à la fois le championnat et l’ABA League 2. Son efficacité sur place (13,1 points à 54,7% et 6,9 rebonds en 25 minutes) et son potentiel n’ont pas échappé au réseau de l’AMSB qui lui a donné sa chance en Pro B. Un parfait tremplin pour la suite d’une carrière qui s’annonce prometteuse.

Charge à Carlos Pepin de confirmer sa belle prestation de vendredi contre Chartres (15 points, 13 rebonds et 3 passes décisives pour 24 d’évaluation) à Vichy ce mardi soir pour la 11e journée du championnat.