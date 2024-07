L’intérieur Carlos Pepin complète l’effectif d’Aix-Maurienne

Kenny Grant, nouvel entraîneur d’Aix-Maurienne, a jeté sur son dévolu sur Carlos Pepin (2,01 m, 24 ans) pour une saison. Le nouvel intérieur savoyard clôt le recrutement.

Passé par l’East Stroudsburg University of Pennsylvania (NCAA II) entre 2018 et 2023, Carlos Pepin a tout de suite enchaîné par un premier contrat en République Dominicaine. Sa saison 2023/2024 marque sa découverte de l’Europe, partagé entre deux pays. D’abord en Bulgarie, à Stara Zagora (17,8 points, 8,1 rebonds et 2,1 interceptions en 32 minutes et 18 matchs) puis ensuite en Bosnie-Herzégovine, à Siroki Brijeg, jouant à la fois le championnat et l’ABA League 2. Carlos Pepin continue son ascension en découvrant la Pro B, championnat nettement plus relevé. Il est la dernière pièce du puzzle savoyard.

L’avis de l’entraîneur Kenny Grant sur la signature de Carlos Pepin à Aix-Maurienne :

« Carlos est un poste 4 extrêmement athlétique. Même s’il a obtenu de très belles statistiques les saisons passées, c’est un joueur qui réalise souvent les petites choses qui ne se remarquent pas sur les feuilles de statistiques ; comme avec sa défense, ses coupes et son jeu sans ballon. Carlos est un poste 4 moderne qui peut évoluer dans plusieurs postes et défendre de multiples positions. Il va amener beaucoup d’énergie et d’athlétisme à l’équipe. En résumé, c’est un joueur polyvalent qui va nous apporter de bonnes choses offensivement et défensivement ».