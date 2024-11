Kristers Zoriks (Le Portel), la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

Les fans de l’ESSM Le Portel pourront se réjouir de la nouvelle belle performance de Kristers Zoriks (1,93 m, 26 ans). Sauf que cette fois, la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine a brillé avec la sélection de Lettonie.

Contre la Belgique, l’arrière/meneur a été l’homme du match dans la courte victoire de la sélection de Janis Gailitis (75-72). L’ancien joueur du VEF Riga a cumulé 22 points à 8/14 aux tirs, dont 3/6 à 3-points, 4 rebonds et 8 passes décisives pour finir à 25 d’évaluation en 31 minutes. Surtout, il a marqué le panier scellant la victoire lettone à 17 secondes de la fin. Un panier qui n’est pas sans rappeler celui qu’il a inscrit plus tôt ce mois-ci au Rhénus, dans la victoire du Portel à Strasbourg.

En sélection comme en club, Kristers Zoriks a tout d’un excellent joueur. Eric Girard l’a fait venir à l’intersaison avec l’espoir qu’il puisse grandement aider le club nordiste dans sa mission maintien. L’ancien de Saint Mary’s, sans être très connu, a déjà un beau parcours. Outre les multiples titres avec le VEF Riga, il a réussi à exporter ses talents en dehors de son pays. En NCAA puis en Turquie après la Coupe du monde 2023 réussie (cinquième) à Jakarta puis Manille. Au Petkim Spor (7e du dernier championnat turc), il tournait à 10 points, 2 rebonds 3,2 passes décisives de moyenne en 26 minutes de jeu en moyenne en BSL, la première division turque.

Après neuf journées de Betclic ELITE, il fait mieux encore (11,7 points à 39,8% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 3,8 passes décisives pour 10,1 d’évaluation en 30 minutes). Surtout, son mois de novembre prouve sa montrée en puissance. Du 5 au 12 novembre, il a ainsi enchaîné trois matches à 20 points ou plus en l’espace d’une semaine. Et sa pause en sélection ne semble pas lui avoir coupé les jambes. Pour le plus grand bonheur des fans de la Lettonie et l’ESSM Le Portel.

