Mohamed Choua (Rouen), la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

Mohamed Choua (2,03 m, 31 ans) rentre de Dakar chargé à bloc. Le leader de la sélection marocaine n’a pas réussi à permettre à son équipe de retrouver la victoire mais celle-ci, après des années de galère, a montré un visage intéressant lors de la fenêtre internationale de novembre 2024. De quoi être la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine.

Face au Soudan du Sud (66-82), devenu l’une des nations phares du basketball africain, la République démocratique du Congo (65-74) qui est restée invaincue au Sénégal puis au Mali (64-66), autre sélection très compétitive en Afrique, le Maroc n’est pas passé loin. Son inexpérience et sa profondeur de banc, avec la présence de nombreux jeunes joueurs, a sans doute été la cause de ses décrochages, mais le Maroc a peut-être posé les bases de son retour parmi les sélections qui comptent sur le circuit africain.

Il faut dire que Mohamed Choua s’est démené pour la sélection du nouveau sélectionneur Labib El Hamrani. Utilisé 35 minutes par rencontre, l’ancien joueur d’Angers a tourné à 19,3 points à 51,4% de réussite aux tirs, 11,3 rebonds, 1,3 passe décisive, 1,7 interception et 2,7 contres pour 26,7 d’évaluation. Parmi ses coéquipiers, seul Khalid Boukichou a atteint les 10 d’évaluation en moyenne sur la fenêtre internationale.

Au niveau international, Mohamed Choua est tout sauf un inconnu. Déjà en 2017, lorsque le Maroc a atteint la quatrième place de l’AfroBasket, il avait pris une part prépondérante (12,7 d’évaluation de moyenne) dans ce parcours surprise. Ses performances en équipe nationale comme avec l’AS Salé, où il a joué entre 2015 et 2021, ont tapé dans l’œil d’Angers qui a voulu le faire venir dès 2020 dans son effectif. Mais c’est finalement en 2021, après avoir connu des problèmes de visa, qu’il a pu rejoindre l’EAB et le championnat de France. Sous les ordres de Sylvain Delorme, il a connu un premier titre en Nationale 1 avant d’être à nouveau sacré en NM1, un an plus tard, toujours avec le même coach, mais cette fois à Rouen. De quoi lui ouvrir les portes de la Pro B où il se montre très productif. Au sein d’un effectif interchangeable, avec un projet de jeu basé sur l’intensité, il tourne à 5,7 points à 55,3% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds, 1,1 passe décisive et 0,5 contre pour 10,2 d’évaluation en 18 minutes.

Nul doute que sur les bases de ses grosses sorties avec le Maroc, il voudra enchaîner avec Rouen, qui a connu un début de saison décevant sur le plan collectif. Avant de retrouver le Maroc en février et de signer une première victoire. De quoi mettre fin à une longue traversée du désert pour les Rouge et Vert.

