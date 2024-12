Maxime Carène, la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

Aperçu furtivement en G-League fin 2023, Maxime Carene (2,08 m, 23 ans) n’avait plus mis un pied sur un parquet lors d’un match professionnel avant septembre 2024. On pensait presque cet ancien prospect de la génération 2001 perdu pour le basket de haut-niveau. Mais le voici qui réalise une première partie de saison des plus réussies dans le championnat autrichien, un championnat sous licence Pro Basketball Manager.

Le Martiniquais reste sur son plus gros match de la saison. Dans la victoire de Kapfenberg face à Sankt Pölten (81-73) le dimanche 15 décembre, l’intérieur a cumulé 24 points à 11/13 aux tirs, 16 rebonds, 1 contre et 2 interceptions pour 33 d’évaluation en 32 minutes. Probablement frustré par la défaite précédente face à Graz (93-96), match lors duquel il n’avait pas quitté le parquet (40 minutes), avec encore un match solide à la clé (14 points, 7 rebonds et 5 interceptions pour 22 d’évaluation), l’ancien espoir du Limoges CSP s’est vengé sur la lanterne rouge de BSL, la première division autrichienne.

Après 11 rencontres, Maxime Carène tourne à 13,8 points à 70,5% de réussite aux tirs, 10,8 rebonds (n°2), 1,1 passe décisive, 1 contre (n°4) et 1,3 interception en 33 minutes dans une équipe qui lutte pour son maintien dans la division (4 victoires et 7 défaites). D’ailleurs, son coach slovène Radomir Mijanovic (55 ans) a été libéré ce vendredi afin d’être remplacé par l’Ukrainien Klym Artamonov, vainqueur des playoffs de Nationale 1 en 2023 avec Loon-Plage. Ce dernier lui fera-t-il autant confiance ? Début de réponse ce samedi contre le leader du championnat, les BC Raiffeisen Flyers Wels (9 victoires et 1 défaite).



Avec cette belle saison, Maxime Carène pourrait se refaire une image auprès des recruteurs français, lui qui est passé par les équipes de France jeunes, le centre de formation du Limoges CSP et furtivement La Rochelle et Rueil en Nationale 1. Intérieur de grande taille, fort rebondeur, il ne se projette pas loin mais s’imagine « peut-être en Pro B » la saison prochaine. Certains clubs ne devraient pas rester indifférents à ses performances en Styrie.

