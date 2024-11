Maxime Carène, la renaissance en Autriche : « J’avais besoin de temps de jeu et de stabilité »

Membre clé du secteur intérieur de la génération 2001, Maxime Carène (2,08 m, 23 ans) a même été un prospect suivi par les scouts lors de ses jeunes avec le Pôle France et les Espoirs du Limoges CSP. Mais l’intérieur originaire de la Martinique a depuis pas mal bougé. Depuis quatre ans, il a connu des cours passages en Nationale 1, à La Rochelle et Rueil, en Belgique, en quatrième division espagnole et très furtivement la G-League.

Libéré rapidement par les Texas Legends fin 2023, il n’avait pas rejoué en club depuis sa signature à Kapfenberg, en Autriche, début septembre. Pour Tribune 47, il a raconté sa saison 2023-2024 :

« La saison dernière, j’étais en G-League, mais j’ai été coupé très tôt dans la saison. Malheureusement, je n’ai rien pu trouver par la suite en cours de saison. Ce qui fait que j’ai fait à peu près six mois sans compétition. C’était donc un peu compliqué cet été, par rapport à ça, de trouver un job, parce que les équipes avaient un peu de réticence par rapport au fait que je n’avais pas joué depuis longtemps, ce que je comprends. Donc, après, j’ai eu le coach de l’équipe en Autriche qui m’a appelé. Je n’avais pas beaucoup de propositions. C’était une des propositions que j’avais, mais on a eu une discussion. Il m’a semblé très bien. C’est un coach des Balkans (Radomir Mijanovic, ndlr). Il a été très honnête avec moi. Il m’a dit que si je faisais de la merde, il me le dirait. J’ai aimé son approche. Je me suis dit que j’avais besoin d’être quelque part où j’avais la confiance du coach pour pouvoir me relancer. Après la saison compliquée que j’ai eue l’année passée. En plus, je me suis renseigné. J’ai vu que, même si on n’en parle pas beaucoup, le championnat autrichien, le niveau est quand même assez respectable. Depuis quelques années, c’est de mieux en mieux, honnêtement. Même les premiers matchs, quand j’y ai joué, j’ai été surpris. C’est vraiment… ça joue et j’avais besoin de temps de jeu et de stabilité. »

La prochaine étape, la Pro B ?

Autrefois attendu à haut-niveau, Maxime Carène a presque disparu des radars ces dernières années. Sauf que sur ses débuts en Autriche, celui qui se concentre énormément sur le rebond se montre de plus en plus intéressant. En près de 33 minutes de moyenne après neuf matches de championnat (trois victoires), il tourne à 12,7 points à 68,5% de réussite aux tirs, 10,7 rebonds (dont 4,3 rebonds offensifs) et 1 contre pour 17,4 d’évaluation. Sur les trois dernières sorties, le natif de Fort-de-France a cumulé 18 points à 8/12 et 12 rebonds pour 28 d’évaluation, 18 points à 8/12 et 9 rebonds pour 21 d’évaluation et 16 points à 6/9 et 8 rebonds. Bien loin de sa deuxième sortie (-5 d’évaluation) le 5 octobre dernier. De quoi l’imaginer plus haut ensuite ? Lui ne veut pas brûler les étapes :

« Honnêtement, je vais dire que sur le court terme, (mon objectif) c’est déjà de finir la saison le mieux possible, que ce soit individuellement ou collectivement. Parce que j’aimerais bien gagner quelque chose, je n’ai encore rien gagné dans ma carrière. Enfin, j’ai gagné avec l’équipe de France, mais je n’ai encore rien gagné en club. Après, sur le moyen terme, ce serait peut-être de retrouver un “grand championnat”. Peut-être en France, peut-être la Pro B, je ne sais pas, en fonction de ma saison. Et puis, peut-être dans deux ou trois ans, essayer de jouer l’Europe. Peut-être l’EuroCup, peut-être la BCL pour commencer. Et gratter le plus possible. Je pense que même si ça reste un rêve, je ne vais plus trop regarder la NBA. Si je fais une bonne saison et que ça arrive, ça arrive. Mais franchement, j’ai envie de mettre le focus sur tourner au haut niveau et essayer de jouer au niveau européen. »

Maxime Carène a repris sa marche en avant en Autriche. Il espère maintenant confirmer et passer de nouvelles étapes.