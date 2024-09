Maxime Carene choisit l’Autriche

Après une saison 2023/24 en version réduite (seulement 9 matchs de G-League, à 1,8 point et 2,1 rebonds de moyenne), Maxime Carene (2,08 m, 23 ans) est de retour dans le circuit européen. L’intérieur martiniquais a choisi une destination atypique, inédite depuis le passage de Matt Gamberoni à Graz en 2017/18 : le championnat autrichien, avec Kapfenberg, ex-triple champion (de 2017 à 2019) depuis déclassé (7e l’an dernier).

Ancien pensionnaire du Pôle France et international juniors (champion d’Europe U16 puis vice-champion du monde U17), Maxime Carene s’est un peu perdu depuis sa sortie de l’INSEP, certes également pénalisé par les blessures. Un passage par le centre de formation de Limoges, deux apparitions en Betclic ÉLITE avec le CSP, deux crochets par la NM1 (à La Rochelle et Rueil) mais surtout des détours plus ou moins réussis par des championnats obscurs : la deuxième division belge, la quatrième division espagnole, etc. Et surtout beaucoup d’instabilité.

Très peu utilisé par les Texas Legends l’an dernier en G-League (seulement 89 minutes au total sur la saison), l’ancien jeune du Sporting Club Lamentais tentera donc de se relancer avec les Bulls, également habitués de l’Alpe Adria Cup (une Coupe d’Europe incluant des équipes autrichiennes, croates, tchèques, polonaises, roumaines, slovaques et slovènes). Son premier match de présaison a prouvé qu’il avait largement les capacités pour dominer la BSL : 20 points, 16 rebonds et 4 contres.