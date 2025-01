Shannon Bogues (Alliance Sport Alsace), trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

Shannon Bogues (1,90 m, 27 ans) a terminé en trombe l’année 2024, de quoi confirmer son statut de belle trouvaille Pro Basketball Manager. A Chartres, l’arrière étasunien a cumulé 27 points à 10/13 à 2-points, 2/4 à 3-points, 8 rebonds, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 35 d’évaluation en 28 minutes. Surtout, son équipe s’est imposée de 38 points à l’extérieur (70-108) et équilibre son bilan (9 victoires et 9 défaites) à l’issue de la phase aller.

Sorti du programme universitaire de Stephen F. Austin State en 2019, Shannon Bogues a d’abord évolué en G-League, au Wisconsin Herd, avant de lancer sa carrière professionnelle en Allemagne puis en Pologne en 2020-2021. Retourné depuis en G-League, avant de tenter l’aventure à Chypre au BC Apollon Limassol, en ABA League, en Suisse au SAM Basket Massagno, il jouait la saison passée en Hongrie, Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét. C’est donc sans références notables en France que l’Alliance Sport Alsace l’a fait venir. Arrière complet, capable de créer son tir pour lui ou pour les autres, Shannon Bogues affiche la 11e meilleure évaluation moyenne de Pro B à la mi-saison (18,8, en 28 minutes). Il faut dire qu’il noircit bien les feuilles de statistiques avec 16,6 points à 39,1% de réussite à 3-points (sur 3,8 tentatives par rencontre), 3,3 rebonds, 3,5 passes décisives et 4,8 fautes provoquées.

Avec sa trouvaille de qualité, l’Alliance Sport Alsace espère continuer sur sa belle lancée début 2025 pour aller chercher une qualification en playoffs. Nul doute que Shannon Bogues sera demandé à l’intersaison au vue de ses performances actuelles.

