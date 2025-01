Jase Townsend, la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

A la recherche de trouvaille, les clubs de Pro B et BNXT League n’hésitent pas à regarder vers le Nord. C’est en Scandinavie qu’un joueur comme John Roberson a explosé sur le circuit européen. Le meneur champion de France 2017 a passé deux saisons chez les Södertälje Kings, en 2012 et 2014.

Jase Townsend espère peut-être suivre la même voie. Car cet arrière assez grand (1,90 m) et athlétique est le meilleur marqueur du championnat de Suède, le Svenska Basketligan, avec 23,6 points match chez le leader du championnat, Boras (14 victoires et 3 défaites) ! Encore jeune (24 ans), capable de créer son tir, Jase Townsend est la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine.

Natif de Dallas (Texas), Jase Townsend a d’abord joué pour l’Université de Denver, où il a vite été productif (19,2 points en 33 minutes) avant de rejoindre celle de San Diego (2021 à 2023) où il s’est également bien défendu (15,4 points en 2022-2023). Cependant, il a très peu gagné (18 défaites en 20 matches en 2020-2021). La bascule s’est opérée lors du lancement de sa carrière professionnelle. En Tchéquie en 2023-2024 au sein du club d’Olomouc, il a connu un bien meilleur bilan (8 victoires et 3 défaites) tout en étant très complet (18,2 points à 46,4% de réussite aux tirs, dont 44,8% à 3-points, 5,2 rebonds et 4 passes décisives en 29 minutes). De quoi attirer le club de Boras où il enchaîne les cartons (onze matches à 25 points ou plus, sur 16 rencontres de championnat) mais est tout sauf unidimensionnel (3,9 rebonds et 3,9 passes décisives de moyenne en 29 minutes, seulement 2,3 balles perdues) en plus d’être décisif.

Nul doute qu’après une telle saison, les agents de Jase Townsend ne manqueront pas d’appel à l’approche de l’intersaison.

