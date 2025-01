Assemian Moulare (Vichy), la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

Assemian Moulare (1,84 m, 22 ans) est la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine. L’arrière/meneur de la JAV Vichy vient de réaliser une nouvelle grosse performance en Pro B. Vendredi soir lors de la large victoire face à l’Alliance Sport Alsace (97-67) a cumulé 26 points à 7/11 aux tirs, dont 4/6 à 3-points, et 8/9 aux lancers francs en plus de ses 5 passes décisives pour finir à 29 d’évaluation en 26 minutes. L’ancien Espoir des Metropolitans 92 a égalé sa meilleure performance offensive en carrière et s’est approché de son record à l’évaluation (30).

Pour sa troisième saison professionnelle d’une carrière professionnelle intégralement réalisée à Vichy à ce stade, Assemian Moulare continue de monter en puissance. En 2022-2023, il tournait à 5,1 points, 1,5 et 1 passe décisive en moins de 12 minutes par match. En 2023-2024, chez le deuxième de la saison régulière, l’international ivoirien est monté à 8,1 points, 2,3 rebonds et 2,3 passes décisives en 18 minutes. Cette saison, il a passé un nouveau cap : 12,3 points, 3 rebonds et 2,7 passes décisives en 21 minutes. Décrit l’été dernier par son coach Dounia Issa comme l’un « des JFL les plus dynamiques et vifs de la Pro B », cet athlète de haut-niveau a aussi augmenté ses pourcentages de réussite aux tirs (35,8% à 3-points contre 34,4% en 2023-2024, 41,2% en général contre 39,9 la saison passée). « Assémian est capable d’être impactant balle en main, dans le scoring ou bien encore en défense« , ajoutait l’ancien meilleur rebondeur du championnat. En somme, ce combo-guard est un véritable two-way player avec encore une grosse marge de progression.

Déjà « sollicité par de nombreuses équipes » lors de la dernière intersaison selon Dounia Issa, Assemian Moularé avait prolongé deux saisons à la JAV. L’ancien international français avait déclaré son intention de « l’aider à franchir des caps ». Mais à ce rythme, c’est à se demander si des formations huppées ne vont pas retaper à la porte, malgré le contrat qui lie l’international ivoirien à la JA Vichy. Quoi qu’il en soit, les clubs de Betclic ELITE auront un œil sur sa progression car il ne fait nul doute qu’il pourra un jour être un bon joueur à ce niveau.

