Badr Moujib (SCABB), la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine

Excellent avec Saint-Chamond Andrézieux (SCABB), Badr Moujib (2,05 m, 23 ans) est la trouvaille Pro Basketball Manager de la semaine. Avant la rencontre de ce samedi à Rouen, le pivot était tout simplement le quatrième meilleur joueur français à l’évaluation cette saison en Pro B, alors qu’il ne joue que 16 minutes par match.

Formé sur le poste 4, l’ancien international français U20 a un sens du panier remarquable. Grand, doté d’un bon tir, il arrive toujours en joker offensif de luxe en sortie de banc, derrière le Néerlandais Jito Kok (2,06 m, 30 ans). Si ce dernier est bondissant et athlétique, Moujib est lui plus près du sol. Mais capable de très bien se placer (5,8 rebonds par match), engagé vers le panier (3 fautes provoquées en 20 minutes) et surtout de finir avec précision (68,8% de réussite aux tirs, 76,2% aux lancers francs), l’Orléanais fait mieux encore en 2024-2025 (13,3 points, 16 d’évaluation en 20 minutes) qu’en 2023-2024 (11,3 points à 58,9%, 4,8 rebonds et 1 passes décisive pour 12,9 d’évaluation en 19 minutes, 7,3 d’évaluation en 13 minutes en 2022-2023). De plus, il n’a pas manqué un match de championnat pour le moment.

S’il n’est pas monté aussi haut que la saison passée (31 points à 8/10 et 15/17 aux lancers francs, 6 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 10 fautes provoquées pour 37 d’évaluation en 21 minutes à Antibes le 15 décembre 2023), l’ancien joueur de Nantes, Limoges et Tours fait preuve d’une belle régularité puisqu’il n’est descendu qu’une fois sous les 8 d’évaluation, à Poitiers le 15 novembre dernier. Surtout, le SCABB vient d’enchaîner cinq victoires et remonte au classement de la Pro B. Bloqué par une deuxième année de contrat à l’été 2024, Badr Moujib, qui a encore une belle marge de progression (notamment sur les déplacements latéraux, la vitesse d’exécution), a probablement de quoi séduire des clubs de haut-niveau.

Pro Basketball Manager 2025 est sorti le 18 novembre !

Enfilez votre costume et devenez le manager de l’une des 2000 équipes professionnelles disponibles dans le jeu, dont les 36 de Betclic ELITE (16) et de Pro B (20). Vous disposez de tous les outils nécessaires pour faire grandir votre club et atteindre les sommets, tels que le scouting, la gestion des entrainements et des infrastructures ou bien la mise en place de systèmes que vous pouvez ensuite utiliser en match. Vos choix sont plus importants que jamais, allez-vous mettre l’accent sur la formation ou bien sur le développement de jeunes talents ? La victoire ne viendra que de vos décisions sur et en dehors du terrain.

Vous pouvez choisir parmi 90 championnats nationaux, dont 16 championnats féminins, dans 60 pays différents en Europe, Amérique, Asie et Océanie. Avec plus de 2000 équipes et 60 000 joueurs, le monde du basketball vous attend.

Une licence avec la LNB pour la Betclic ELITE et la Pro B

Le basket international n’a jamais été aussi passionnant et compétitif ! Les plus grandes compétitions internationales sont disponibles dans PBM25 et si vos compétences le permettent, vous serez sûrement appelé à diriger une sélection nationale. Saurez-vous mener votre sélection vers les sommets ?

Pro Basketball Manager 25 est la seule simulation sportive de basketball qui inclut plus de 20 championnats sous licences officielles, tels que la Betclic Élite, la Pro B, la Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL), Betsafe-LKL (Lituanie), BNXT (Belgique/Pays-Bas), Kooperativa NBL (Tchéquie) et bien d’autres encore.

