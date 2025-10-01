Recherche
À l’étranger

Ancien arrière du Paris Basketball puis des Metropolitans 92, Amar Gegic file au Monténégro

Ancien joueur du Paris Basketball et de Boulogne-Levallois Metropolitans 92 entre 2022 et 2023, l'arrière international bosnien rejoint le SC Derby Podgorica pour la saison 2025/2026.
Ancien arrière du Paris Basketball puis des Metropolitans 92, Amar Gegic file au Monténégro

Amar Gegic avec les maillot des Metropolitans-92- Photo-Julie-Dumelie-

Crédit photo : Julie Dumélié

Amar Gegic (2,00 m, 27 ans) met le cap sur le Monténégro : le club monténégrin du SC Derby a officialisé la signature de l’international bosnien pour la saison 2025/2026. L’arrière/ailier, reconnu pour sa polyvalence et son énergie des deux côtés du terrain, rejoint l’équipe basée à Podgorica après un exercice 2024/2025 passé avec Zadar en Croatie et en  Ligue Adriatique.

Le club se félicite d’attirer un joueur de 27 ans (né en 1998) qui, malgré son jeune âge, possède déjà une solide expérience sur la scène européenne. Mesurant 2,00 mètres, Gegić est capable d’occuper les postes 1, 2 et 3, offrant une flexibilité précieuse au coaching staff du Derby pour la saison à venir.

Un parcours européen riche, une parenthèse française marquante

Avant d’arriver au Monténégro, Amar Gegić a construit sa carrière en passant par plusieurs championnats majeurs. Formé en partie au KK Spars Sarajevo, il a rapidement attiré l’attention du Bayern Munich où il a fait ses premières armes professionnelles entre 2017 et 2018. Il a ensuite évolué au Partizan Belgrade, avant de revenir au pays et de s’épanouir au Cibona Zagreb (Champion et vainqueur de la Coupe de Croatie en 2022).

C’est en France, entre 2022 et 2024, que le public a pu apprécier son profil atypique. D’abord au Paris Basketball (2022-2023), où, utilisé en rotation, il a apporté son intensité en défense et sa capacité à créer du jeu, contribuant à la première participation du club à l’EuroCup. Ses statistiques en Betclic ÉLITE affichaient environ 6,1 points, 2,1 rebonds et 1,9 passe décisive par match.

Ensuite à Boulogne-Levallois la saison suivante. Mais s’il a affiché une production offensive plus importante (12,8 points de moyenne), il a quitté le naufrage des Metropolitans 92 dès le mois de décembre afin de rejoindre Gran Canaria en Espagne.

Un atout majeur pour le SC Derby

Après avoir passé la saison 2024/2025 à Zadar (Croatie), où il a continué d’être un joueur clé, son transfert vers le SC Derby s’inscrit dans une volonté de consolider l’effectif pour viser les sommets de l’ABA League. La direction du club voit en Gegić le profil idéal pour renforcer sa ligne extérieure.

Sa créativité, ses qualités ahthlétiques et sa capacité à défendre plusieurs positions font de lui un ajout de taille pour l’équipe monténégrine, prête à se battre pour une place en playoffs. Les fans de Podgorica peuvent s’attendre à voir un joueur engagé, dont l’impact dépasse les simples chiffres, sur les parquets de l’ABA League et des compétitions européennes pour la saison 2025/2026.

