Amar Gegic débarque au KK Zadar

Ancien arrière du Paris Basketball puis des Metropolitans 92, Amar Gegic (2,00 m, 26 ans) va évoluer au KK Zadar cette saison. L’international bosnien va tenter de se relancer après un passage chez la lanterne rouge de Betclic ELITE suivie d’une expérience compliquée à Gran Canaria. Sur place, ce joueur très polyvalent n’a que très peu joué (7 entrées en Liga Endesa et EuroCup, pour moins de 7 minutes en moyenne).

Expérimenté, il a évolué en Allemagne (au Bayern Munich), en Italie, en Serbie (Partizan), en Croatie une première fois (Cibona), en Bosnie-Herzégovine (OKK Sloboda Tuzla et Spars) et donc en France (Paris, Metropolitans 92). Pensionnaire de Ligue adriatique, le KK Zadar espère qu’Amar Gegic fera partie de ses leaders

IT'S OFFICIAL: Amar Gegić is back in AdmiralBet #ABALiga as he signed with @kkzadar!

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) August 18, 2024