Amar Gegic quitte les Metropolitans 92 pour rejoindre Gran Canaria

Betclic ÉLITE - Amar Gegic quitte les Metropolitans 92 afin de rejoindre le club espagnol de Gran Canaria.

Amar Gegic (2,00 m, 25 ans) aura passé moins de deux mois à Levallois. L’arrière germano-bosnien vient de quitter les Metropolitans 92 pour rejoindre le club espagnol de Gran Canaria, évoluant en Liga Endesa et EuroCup.

Auteur de sept matches avec Boulogne-Levallois (12,9 points à 47% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 2,3 passes décisives en 23 minutes), pour une victoire seulement, l’ancien joueur du Paris Basketball va rejoindre une équipe qui gagne nettement plus de matches. La formation des Canaries est en effet sixième du championnat espagnol, la Liga Endesa, avec 9 victoires en 15 matches, et première du groupe B d’EuroCup avec 10 succès en 13 journées.

Le natif de Stuttgart a signé jusqu’à la fin de saison à Gran Canaria. Il sera donc le coéquipier d’Andrew Albicy et Pierre Pelos.