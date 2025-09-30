Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »

Huit mois après sa dernière apparition sur un parquet NBA, Victor Wembanyama est de retour. L’intérieur français des San Antonio Spurs, éloigné des terrains depuis mi-février en raison d’une thrombose veineuse profonde à l’épaule droite, a fait sensation lors du Media Day de son équipe. À 21 ans, « Wemby » affiche une confiance inébranlable et des ambitions XXL pour la saison 2025-2026.

« Je pense que personne ne s’est entraîné comme moi cet été, les progrès que j’ai sont tout simplement incroyables. J’ai pris de la masse musculaire, je suis beaucoup plus en contrôle et ma situation physique est bien meilleure », a déclaré le géant, enfin désormais officiellement annoncé 2,24 mètres (sa taille officieuse depuis 2022, sa taille officielle ayant été limitée à 2,22 m). Une déclaration forte qui témoigne de sa détermination à rebondir après cette épreuve.

Un été de transformation physique et mentale

L’intersaison de Wembanyama a été marquée par un travail acharné et des expériences uniques. Après une retraite spirituelle de dix jours en Chine dans un temple Shaolin, le Francilien s’est ensuite concentré sur sa remise en forme. « Mon entraînement a été brutal cet été, a-t-il prévenu. J’ai d’abord voulu me soigner, revenir, puis me développer et je peux vous dire que les progrès ont été incroyables. »

Cette blessure, bien que difficile à vivre, semble avoir renforcé sa motivation. « Cette expérience a changé ma vie. J’ai passé beaucoup de temps à l’hôpital, entouré de médecins, à entendre plus de mauvaises nouvelles que ce que j’espérais. Mais je pense qu’à long terme ce sera bénéfique », a confié la star tricolore.

Le vice-champion olympique de Paris a également profité de cette période pour explorer ses autres passions, de la participation au développement de la série animée « Alien dunk » à une visite à la NASA, en passant par l’organisation d’un tournoi basket-échecs au Chesnay.

From the court to the cosmos, Wemby’s got game 🏀🚀 NBA star @Wemby, Victor Wembanyama stopped by NASA’s Johnson Space Center for a tour that included the Vehicle Mockup Facility, Mission Control, and a ride in a lunar rover. Whether it’s dominating the paint or geeking out… pic.twitter.com/EpfrgfgzHc — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) August 29, 2025

San Antonio mise tout sur son phénomène

L’entraîneur Mitch Johnson, qui a pris les rênes de l’équipe après le départ de Gregg Popovich, ne cache pas ses ambitions. « On veut que notre équipe soit à l’image de Victor Wembanyama, c’est notre meilleur joueur », a-t-il déclaré. Le staff médical et la NBA ont donné leur feu vert pour le retour du Français, prévu dès le premier match de la saison le 22 octobre à Dallas.

Privés de playoffs depuis six ans, les Spurs comptent sur leur phénomène pour franchir un cap. Wembanyama, qui tournait à 24,3 points, 11 rebonds et 3,8 contres avant sa blessure, se dit prêt à relever le défi : « J’ai besoin de jouer au basket maintenant, de travailler avec l’équipe. J’ai hâte, ça m’a tellement manqué ! »

Avec des recrues comme Dylan Harper (2e choix de Draft) et des vétérans comme Kelly Olynyk, San Antonio espère enfin retrouver les sommets de la Conférence Ouest grâce à un Wembanyama transformé et affamé de succès.