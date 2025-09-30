Recherche
NBA

Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »

NBA - Le phénomène français des Spurs annonce son grand retour après huit mois d'absence. Victor Wembanyama affirme avoir vécu son meilleur été de préparation et se dit plus fort que jamais pour sa troisième saison NBA.
00h00
Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s'est entraîné comme moi cet été »

Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs

Crédit photo : © Scott Wachter-Imagn Images

Huit mois après sa dernière apparition sur un parquet NBA, Victor Wembanyama est de retour. L’intérieur français des San Antonio Spurs, éloigné des terrains depuis mi-février en raison d’une thrombose veineuse profonde à l’épaule droite, a fait sensation lors du Media Day de son équipe. À 21 ans, « Wemby » affiche une confiance inébranlable et des ambitions XXL pour la saison 2025-2026.

« Je pense que personne ne s’est entraîné comme moi cet été, les progrès que j’ai sont tout simplement incroyables. J’ai pris de la masse musculaire, je suis beaucoup plus en contrôle et ma situation physique est bien meilleure », a déclaré le géant, enfin désormais officiellement annoncé 2,24 mètres (sa taille officieuse depuis 2022, sa taille officielle ayant été limitée à 2,22 m). Une déclaration forte qui témoigne de sa détermination à rebondir après cette épreuve.

Un été de transformation physique et mentale

L’intersaison de Wembanyama a été marquée par un travail acharné et des expériences uniques. Après une retraite spirituelle de dix jours en Chine dans un temple Shaolin, le Francilien s’est ensuite concentré sur sa remise en forme. « Mon entraînement a été brutal cet été, a-t-il prévenu. J’ai d’abord voulu me soigner, revenir, puis me développer et je peux vous dire que les progrès ont été incroyables. »

Cette blessure, bien que difficile à vivre, semble avoir renforcé sa motivation. « Cette expérience a changé ma vie. J’ai passé beaucoup de temps à l’hôpital, entouré de médecins, à entendre plus de mauvaises nouvelles que ce que j’espérais. Mais je pense qu’à long terme ce sera bénéfique », a confié la star tricolore.

Le vice-champion olympique de Paris a également profité de cette période pour explorer ses autres passions, de la participation au développement de la série animée « Alien dunk » à une visite à la NASA, en passant par l’organisation d’un tournoi basket-échecs au Chesnay.

San Antonio mise tout sur son phénomène

L’entraîneur Mitch Johnson, qui a pris les rênes de l’équipe après le départ de Gregg Popovich, ne cache pas ses ambitions. « On veut que notre équipe soit à l’image de Victor Wembanyama, c’est notre meilleur joueur », a-t-il déclaré. Le staff médical et la NBA ont donné leur feu vert pour le retour du Français, prévu dès le premier match de la saison le 22 octobre à Dallas.

Privés de playoffs depuis six ans, les Spurs comptent sur leur phénomène pour franchir un cap. Wembanyama, qui tournait à 24,3 points, 11 rebonds et 3,8 contres avant sa blessure, se dit prêt à relever le défi : « J’ai besoin de jouer au basket maintenant, de travailler avec l’équipe. J’ai hâte, ça m’a tellement manqué ! »

Avec des recrues comme Dylan Harper (2e choix de Draft) et des vétérans comme Kelly Olynyk, San Antonio espère enfin retrouver les sommets de la Conférence Ouest grâce à un Wembanyama transformé et affamé de succès.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
glidos
pendant que l'EDF agonisait... le fric avant l'honneur le basket français est à la solde de la NBA Merci Comsport !
abackball
Quel est le rapport la ? Mon dieu c est affligeant
