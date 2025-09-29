Champion d’Afrique après sa saison à Aix-Maurienne, Gerson Gonçalves retourne à Luanda

Une saison et puis s’en va : après avoir tenté l’aventure sur le circuit européen, à Aix-Maurienne, Gerson Gonçalves (1,93 m, 29 ans) est déjà de retour en Angola.

Pour sa première expérience hors du continent africain, le champion d’Afrique 2025 a connu une saison mitigée en Savoie avec ses 3,9 points, 1,6 rebond et 2,8 passes de moyenne en 17 minutes sur 24 matchs sous la tunique d’Aix-Maurienne. Un rendement discret, freiné par les blessures, mais intégré dans une dynamique collective brillante. Porté par la meilleure attaque du championnat (89,6 points de moyenne), l’AMSB a déjoué les pronostics en atteignant les quarts de finale des barrages d’accession 2025 et cela malgré la 18e masse salariale de Pro B.

Champion d’Angola à cinq reprises et vainqueur de la BAL (Basketball Africa League) en 2024, Gerson Gonçalves retrouve donc les couleurs du Petro de Luanda, club où il évoluait avec succès depuis 2015, avant sa parenthèse française.