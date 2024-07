L’international angolais Gerson Gonçalves en route vers Aix-Maurienne

Pour remplacer Shaun Willett (1,93 m, 27 ans), artisan majeur du maintien d’Aix-Maurienne en Pro B ces deux dernières années, Aix-Maurienne va tenter le pari Gerson Gonçalves (1,93 m, 28 ans), selon nos informations.

#ProB Pour remplacer Shaun Willett, Aix-Maurienne va tenter le pari Gerson Gonçalves, arrière international angolais (61 cap) qui a participé au #FIBAOQT en Espagne. Il s’agira de sa première expérience à l’étranger après avoir disputé l’intégralité de sa carrière en Angola. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) July 13, 2024

61 sélections, vainqueur de la BAL 2024

Évoluant depuis 2015 à Petro de Luanda, club phare du pays, Gerson Gonçalves a acquis un palmarès qui parle pour lui (5x vainqueur du championnat angolais, 2x MVP du championnat, 2x vainqueur de la Coupe Nationale, 2x vainqueur de la SuperCoupe Nationale). Il y a un mois et demi, son équipe a remporté pour la première fois de son histoire la BAL 2024 (Basketball Africa League) au détriment d’Al-Ahly Benghazi, club libanais où évolue Souleymane Diabaté (107-94). Un titre acquis dans la foulée d’un cinquième championnat remporté d’affilée. Le futur Savoyard a réalisé une finale complète avec 16 points, 8 rebonds et 8 passes décisives.

THE 2024 BASKETBALL AFRICA LEAGUE CHAMPIONS: 🇦🇴 PETRO DE LUANDA 🏆✨ #BAL4 pic.twitter.com/0ouq5203wk — Basketball Africa League (@theBAL) June 1, 2024

En championnat, Gerson Gonçalves a réalisé une saison très convaincante, tournant à 13,6 points (59,4% à 2-points et 39,4% à 3-points), 4,7 rebonds et 5,7 passes décisives pour 17,8 d’évaluation en 31 minutes. Par ailleurs, l’arrière angolais est international chez les seniors depuis presque 10 ans et compte 61 sélections. Il a notamment participé au Mondial 2023 ou encore très récemment à la phase de groupe du Tournoi Qualificatif Olympique (2 matchs joués). En Espagne, son équipe a été éliminée d’entrée de jeu par le pays hôte et le Liban.

Pour la première fois de sa carrière, Gerson Gonçalves va quitter son pays. Son adaptation à une nouvelle culture et à un nouveau championnat sont forcément des interrogations.