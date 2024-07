Le Liban et la Finlande se qualifient en demi-finales du TQO de Valence

Après avoir reçu une correction face à l’Espagne (104-59), le Liban s’est rattrapé et a arraché sa qualification pour les demi-finales du TQO de Valence en s’imposant de peu face à l’Angola.

Devant de 8 points à 2 minutes de la fin du match, le Liban a vu revenir rapidement les Angolais. Maladroit, l’Angola n’est pas parvenu à reprendre les commandes du match et s’incline de 4 points. Dans le sillage d’un Omari Spellman inarrêtable (22 points, 13 rebonds et 2 passes pour 28 d’évaluation en 37 minutes), les Libanais ont eu le contrôle du match. Ce succès leur offre l’accès aux demi-finales.

Seize ans après son dernier TQO, le Liban a la possibilité de rallier les Jeux olympique de Paris, mais la route est encore longue. En effet, ils devront relever deux tours supplémentaires pour espérer aller à Paris cet été. En demi-finales, ils retrouveront les Bahamas, invaincus en phase de poule, une équipe composée de plusieurs joueurs NBA comme DeAndre Ayton ou Buddy Hield.

Mikael Jantunen montre la voie, la Finlande affrontera l’Espagne

La Finlande a également arraché sa qualification pour les demi-finales. Omniprésent sur le terrain, Mikael Jantunen a montré la voie à son équipe. L’ailier-fort du Paris Basketball a inscrit 20 points, pris 5 rebonds, délivré 2 passes décisives et piqué 2 ballons pour finir à 27 d’évaluation en 32 minutes. Après un énorme 3-points de l’ex-Portelois Edon Maxhuni (7 points, 3 rebonds et 6 passes) à 1 minute 30 de la fin, deux lancers francs marqués par Alexander Madsen et un dernier stop, la sélection de Lassi Tuovi s’est imposée de justesse face à la Pologne (89-88). Menés de 11 points dans le dernier quart-temps, ils sont remontés pour l’emporter sur le fil. Ils accèdent donc aux demi-finales du TQO de Valence.

La Finlande affrontera l’Espagne samedi. Invaincus en phase de poule, les Espagnols espèrent le rester d’ici dimanche.