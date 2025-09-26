Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA

La préparation des Washington Wizards pour la saison 2025-2026 commence avec deux absences majeures. Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, les deux pépites françaises de la franchise, manqueront le début du training camp à cause de blessures subies lors de l’EuroBasket 2025.

L’aventure avec l’équipe de France a eu un prix élevé pour les deux joueurs. Éliminés en huitièmes de finale contre la Géorgie, ils poursuivent désormais leur rééducation au sein de leur franchise NBA.

Alex Sarr ménagé mais attendu pour l’ouverture

Alex Sarr, s’est blessé au mollet pendant le tournoi. Il sera donc ménagé lors du training camp. Cependant, il devrait retrouver sa place dans le cinq majeur dès le premier match de la saison. Le natif de Bordeaux est attendu le 22 octobre face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo pour débuter sa deuxième campagne NBA.

Lors de sa saison rookie, il avait affiché des statistiques prometteuses : 13,0 points, 6,5 rebonds, 2,4 passes et 1,5 contre de moyenne. Ses pourcentages s’élevaient à 39,4% au tir et 30,8% à 3-points. Deuxième choix de la Draft 2024, il cherchera à confirmer les progrès observés en fin de saison dernière.

The Washington Wizards will be forced to begin the 2025-26 NBA regular season without Bilal Coulibaly 😕 Date of return: https://t.co/thwViQ1h4v pic.twitter.com/BRLbYJFO7b — BasketNews (@BasketNews_com) September 24, 2025

Bilal Coulibaly absent plusieurs semaines

La situation s’annonce plus compliquée pour Bilal Coulibaly. Opéré le 12 septembre d’une déchirure ligamentaire au pouce droit, il manquera l’intégralité du training camp. Selon le GM Will Dawkins, son retour ne devrait pas intervenir avant la première ou la deuxième semaine de compétition.

Ce contretemps survient à un moment important pour l’ancien des Metropolitans. Entré dans l’avant-dernière année de son contrat rookie, avec une Team Option pour l’ultime saison, il doit franchir un nouveau cap. Passé de 8,4 à 12,3 points par match entre ses deux premières saisons, il avait confirmé son potentiel avec 12,3 points, 5,0 rebonds et 3,4 passes de moyenne en 2024-2025.

L’ailier français devra donc prouver ses progrès afin de s’imposer comme une pièce essentielle du projet des Wizards, L’équipe reste en difficulté des deux côtés du parquet (30e au Defensive Rating et 27e à l’Offensive Rating). Une amélioration de son tir extérieur, limité à 28,1% à 3-points la saison passée, permettrait d’exploiter pleinement ses qualités athlétiques.