Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA

Les deux internationaux français manqueront le début de la préparation NBA suite à leurs blessures contractées lors de l'EuroBasket 2025, avec des délais de retour différents pour chacun d'eux.
|
00h00
Résumé
Écouter
Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
Crédit photo : Ed Szczepanski-Imagn Images ; Reggie Hildred-Imagn Images

La préparation des Washington Wizards pour la saison 2025-2026 commence avec deux absences majeures. Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, les deux pépites françaises de la franchise, manqueront le début du training camp à cause de blessures subies lors de l’EuroBasket 2025.

L’aventure avec l’équipe de France a eu un prix élevé pour les deux joueurs. Éliminés en huitièmes de finale contre la Géorgie, ils poursuivent désormais leur rééducation au sein de leur franchise NBA.

Alex Sarr ménagé mais attendu pour l’ouverture

Alex Sarr, s’est blessé au mollet pendant le tournoi. Il sera donc ménagé lors du training camp. Cependant, il devrait retrouver sa place dans le cinq majeur dès le premier match de la saison. Le natif de Bordeaux est attendu le 22 octobre face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo pour débuter sa deuxième campagne NBA.

Lors de sa saison rookie, il avait affiché des statistiques prometteuses : 13,0 points, 6,5 rebonds, 2,4 passes et 1,5 contre de moyenne. Ses pourcentages s’élevaient à 39,4% au tir et 30,8% à 3-points. Deuxième choix de la Draft 2024, il cherchera à confirmer les progrès observés en fin de saison dernière.

Bilal Coulibaly absent plusieurs semaines

La situation s’annonce plus compliquée pour Bilal Coulibaly. Opéré le 12 septembre d’une déchirure ligamentaire au pouce droit, il manquera l’intégralité du training camp. Selon le GM Will Dawkins, son retour ne devrait pas intervenir avant la première ou la deuxième semaine de compétition.

Ce contretemps survient à un moment important pour l’ancien des Metropolitans. Entré dans l’avant-dernière année de son contrat rookie, avec une Team Option pour l’ultime saison, il doit franchir un nouveau cap. Passé de 8,4 à 12,3 points par match entre ses deux premières saisons, il avait confirmé son potentiel avec 12,3 points, 5,0 rebonds et 3,4 passes de moyenne en 2024-2025.

L’ailier français devra donc prouver ses progrès afin de s’imposer comme une pièce essentielle du projet des  Wizards, L’équipe reste en difficulté des deux côtés du parquet (30e au Defensive Rating et 27e à l’Offensive Rating). Une amélioration de son tir extérieur, limité à 28,1% à 3-points la saison passée, permettrait d’exploiter pleinement ses qualités athlétiques.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
EuroLeague Féminine
00h00Capitaine des Bleues, Valériane Ayayi prend aussi le brassard à Prague, champion d’EuroLeague en titre
EuroLeague
00h00La sensation de l’EuroBasket Miikka Muurinen signe au Partizan Belgrade !
NM1
00h00L’Étoile Charleville mise sur un international angolais pour pallier la grave blessure de Nemanja Kovanusic
ELITE 2
00h00Encore des blessures longue durée à l’ASA, en quête d’un nouveau joueur
ELITE 2
00h00Ante Brzovic a déjà quitté Challans, et trouvé preneur ailleurs
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco devra se passer de Yoan Makoundou plusieurs semaines
Betclic ELITE
00h00On a comparé nos pronostics à ceux de ChatGPT pour la saison 2025/26 de Betclic ÉLITE : qui verra le plus juste ?
Sofiane Briki et Caen préparent le derby contre Rouen
ELITE 2
00h00Caen : Sofiane Briki veut une réaction dans le derby contre Rouen
Wilfried Yeguete, David DiLeo et Le Mans sont repartis pour un tour en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Wilfried Yeguete avant de lancer la saison du Mans : « Je trouve notre équipe assez complète »
Tariq Owens tiendra-t-il sa place contre Le Mans ce vendredi soir
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon déjà diminuée pour sa reprise face au Mans : « Je n’ai jamais vu ça en préparation », peste Legname
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Deux blessures et une élimination : l’addition salée de l’EuroBasket pour les Français en NBA
NBA
00h00Elle a régné dans l’ombre des parquets NBA pendant 50 ans : la Première Dame des Pacers s’en est allée
NBA
00h00Derrière les millions de Kawhi Leonard, un contrat fantôme qui menace les Clippers de sanctions historiques
NBA
00h00Il n’a que 11 ans, mais rejoint déjà le Real Madrid sous les projecteurs : jusqu’où ira Moussa Balla Traoré ?
NBA
00h00Enquête NBA : pourquoi Wembanyama écrase toutes les projections vers le futur
NBA
00h00Recruté par une franchise, le fils de Dennis Rodman relance son rêve NBA
NBA
00h00Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes débarque aux Cleveland Cavaliers
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ouvre la porte à une signature en Europe !
NBA
00h00LeBron James brise le mythe : pourquoi sa fortune est loin du milliard annoncé par Google
1 / 0