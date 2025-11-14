Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Le déplacement à Bologne du Maccabi Tel Aviv maintenu mais placé sous haute tension, avec l’opposition de manifestants pro-palestiniens

Contestée par des collectifs pro-palestiniens de Bologne, la rencontre d'EuroLeague entre la Virtus et le Maccabi Tel Aviv aura bien lieu à la date prévue initialement, après une période de réflexion de report.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le déplacement à Bologne du Maccabi Tel Aviv maintenu mais placé sous haute tension, avec l’opposition de manifestants pro-palestiniens

Jaylen Hoard et ses coéquipiers devront se déplacer à Bologne dans un climat hostile de la population italienne vis-à-vis du club israélien.

Crédit photo : Maccabi Tel Aviv

Déplacement sous haute tension pour Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) et ses coéquipiers du Maccabi Tel Aviv. Après des heures d’incertitude liées aux manifestations pro-palestiniennes qui auront lieu au même moment, la rencontre de la 12ème journée d’EuroLeague entre la Virtus Bologne et le Maccabi Tel Aviv se déroulera bien comme prévu la semaine prochaine, le vendredi 21 novembre. Les autorités bolognaises ont donné leur feu vert définitif pour le maintien du match au PalaDozza.

Des mesures de sécurité renforcées

La matinée du vendredi 14 novembre avait pourtant commencé sous le signe de l’inquiétude. Le journal La Repubblica titrait même sur « Le report de Virtus-Maccabi » qui s’annonçait, la police demandant de « ne pas jouer le 21 en raison des manifestations pro-palestiniennes » qui se tiendront le même jour. « Jouer le prochain match d’EuroLeague au PalaDozza est trop risqué », estimait d’ailleurs le chef de la police.

Cependant, les autorités ont finalement décrétécet après-midi que « le match Virtus-Maccabi Tel Aviv pourra se dérouler régulièrement en ville à la date prévue ». Elles soulignent toutefois que « des mesures nécessaires devront être adoptées en relation avec les manifestations de protestation annoncées ». Pour résoudre le problème, des propositions de délocalisation à Trente ou Trieste avaient été évoquées. Mais la Virtus avait refusé ces alternatives. Un important dispositif de sécurité sera donc déployé pour permettre le bon déroulement de la rencontre, les autorités redoutant des tensions similaires à celles observées lors du match ItalieIsraël à Udine en octobre dernier.

Les collectifs concernés maintiennent leur appel à manifester le 21 novembre. Qualifiant cette rencontre de « match de la honte », ils prévoient un rassemblement sous le slogan « Montrons à Israël le carton rouge : bloquons tout ! ». Ces organisations demandent l’exclusion du club israélien des compétitions sportives internationales, en raison des opérations militaires menées par le gouvernement israélien dans la bande de Gaza.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Jean-Christophe Prat attend une réaction du BCM contre Dijon pour « faire les bons constats, les bons choix » pendant la trêve
Betclic ELITE
00h00Retour repoussé pour Jean-Philippe Dally à Saint-Quentin…
EuroLeague
00h00Le déplacement à Bologne du Maccabi Tel Aviv maintenu mais placé sous haute tension, avec l’opposition de manifestants pro-palestiniens
Betclic Élite
00h00Quatre joueurs de retour à l’entraînement à Limoges !
ELITE 2
00h00Gravement blessé avec Caen, Marc-Eddy Norelia a été opéré avec succès
Betclic ELITE
00h00Fedcom condamné à verser 5 millions d’euros à l’ASVEL !
Betclic ELITE
00h00Un choc entre Cholet et Nanterre en ouverture de la 8e journée de Betclic ELITE !
Noa Kouakou-Heugue ici avec l'équipe de France U19 reste en Australie
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue devrait finalement rester à Perth et ne pas rejoindre l’Élan Chalon
Julien Cros revient sur la sanction qui pourrait toucher Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne : Julien Cros et Kamel Ammour défendent leur équipe après la polémique du match gagné à Quimper
Sasa Obradovic a retrouvé son ancien meneur Mike James jeudi soir
EuroLeague
00h00Sasa Obradovic savoure la victoire contre Monaco et glisse avec humour une ambition XXL pour l’Étoile Rouge
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
1 / 0