Le déplacement à Bologne du Maccabi Tel Aviv maintenu mais placé sous haute tension, avec l’opposition de manifestants pro-palestiniens

Déplacement sous haute tension pour Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) et ses coéquipiers du Maccabi Tel Aviv. Après des heures d’incertitude liées aux manifestations pro-palestiniennes qui auront lieu au même moment, la rencontre de la 12ème journée d’EuroLeague entre la Virtus Bologne et le Maccabi Tel Aviv se déroulera bien comme prévu la semaine prochaine, le vendredi 21 novembre. Les autorités bolognaises ont donné leur feu vert définitif pour le maintien du match au PalaDozza.

Rischio tensioni per Virtus-Maccabi: la questura prepara misure speciali https://t.co/cPDGskPJjT — Bologna Today (@bolognatoday) November 14, 2025

Des mesures de sécurité renforcées

La matinée du vendredi 14 novembre avait pourtant commencé sous le signe de l’inquiétude. Le journal La Repubblica titrait même sur « Le report de Virtus-Maccabi » qui s’annonçait, la police demandant de « ne pas jouer le 21 en raison des manifestations pro-palestiniennes » qui se tiendront le même jour. « Jouer le prochain match d’EuroLeague au PalaDozza est trop risqué », estimait d’ailleurs le chef de la police.

Cependant, les autorités ont finalement décrétécet après-midi que « le match Virtus-Maccabi Tel Aviv pourra se dérouler régulièrement en ville à la date prévue ». Elles soulignent toutefois que « des mesures nécessaires devront être adoptées en relation avec les manifestations de protestation annoncées ». Pour résoudre le problème, des propositions de délocalisation à Trente ou Trieste avaient été évoquées. Mais la Virtus avait refusé ces alternatives. Un important dispositif de sécurité sera donc déployé pour permettre le bon déroulement de la rencontre, les autorités redoutant des tensions similaires à celles observées lors du match Italie–Israël à Udine en octobre dernier.

Les collectifs concernés maintiennent leur appel à manifester le 21 novembre. Qualifiant cette rencontre de « match de la honte », ils prévoient un rassemblement sous le slogan « Montrons à Israël le carton rouge : bloquons tout ! ». Ces organisations demandent l’exclusion du club israélien des compétitions sportives internationales, en raison des opérations militaires menées par le gouvernement israélien dans la bande de Gaza.