NBA

Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks

Patrick Dumont prend personnellement en charge le dossier médical d'Anthony Davis. Le propriétaire des Mavs refuse tout retour précipité de sa star, alimentant les spéculations sur un possible échange.
|
00h00
Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks

Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas

Crédit photo : © Jerome Miron-Imagn Images

La situation d’Anthony Davis à Dallas prend une tournure inhabituelle. Alors que l’intérieur All-Star espérait effectuer son retour samedi dernier face aux Wizards après une blessure au mollet contractée il y a dix jours, c’est finalement le propriétaire Patrick Dumont qui a tranché pour le maintenir à l’écart des parquets.

Selon ESPN, Dumont a exigé de recevoir des données médicales prouvant que Davis ne risque pas d’aggraver sa contracture au mollet gauche avant d’autoriser son retour. Cette décision intervient dans un contexte particulier, après le licenciement du GM Nico Harrison, qui poussait pour un retour rapide du joueur.

Des tensions internes qui révèlent une méfiance croissante

La gestion du cas Davis illustre parfaitement les dysfonctionnements actuels de la franchise texane. Une divergence est apparue entre le directeur de la performance Johann Bilsborough, qui estimait le risque de rechute trop élevé, et le staff médical personnel du joueur. Patrick Dumont a finalement tranché en faveur de la prudence, s’alignant sur les recommandations de Bilsborough.

Cette prudence extrême s’explique par l’historique médical catastrophique de Davis depuis son arrivée à Dallas. L’ancien Laker n’a disputé que 14 rencontres depuis février, plus deux matches de play-in. Déjà diminué lors de l’échange controversé qui a envoyé Luka Doncic aux Lakers, il s’était blessé à l’adducteur en février dernier après avoir forcé son retour, manquant ensuite six semaines de compétition.

Les médecins craignent qu’une reprise prématurée puisse entraîner une blessure bien plus grave, comme celle subie par Tyrese Haliburton, Damian Lillard ou Jayson Tatum, victimes d’une rupture du tendon d’Achille après des problèmes au mollet mal soignés.

Une stratégie qui cache peut-être d’autres intentions

Certains observateurs, notamment The Athletic, estiment que cette prudence excessive pourrait masquer d’autres intentions. Patrick Dumont pourrait vouloir préserver la valeur marchande de Davis en vue d’un possible échange. Après avoir congédié Nico Harrison, architecte de l’échange catastrophique, le propriétaire pourrait se préparer à tourner définitivement cette page en se séparant de son intérieur de 32 ans.

Cette hypothèse prendrait tout son sens dans une optique de reconstruction autour de Cooper Flagg. En attendant, le message des Mavericks est clair : Davis ne reviendra que lorsque Patrick Dumont sera totalement convaincu de son rétablissement complet, et personne dans l’organisation ne prendra le moindre pari sur sa santé.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
