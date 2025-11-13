Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers

NBA - Ousmane Dieng a profité de la large victoire d’Oklahoma City contre les Lakers pour réaliser son meilleur match de la saison, avec 10 points en 15 minutes, confirmant la belle dynamique du champion en titre.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers

Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Lors du large succès de l’Oklahoma City Thunder face aux Los Angeles Lakers (121-92), Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a signé sa prestation la plus aboutie de ce début d’exercice. Auteur de 10 points en 15 minutes, l’ailier français a participé à la démonstration collective d’un OKC dominateur, dans la lignée d’un début de saison impressionnant.

Le Thunder déroulant, Ousmane Dieng efficace au relais

Après avoir déjà écrasé Golden State la veille, le Thunder a remis ça en dominant d’entrée les Lakers. Rapidement devant (30-18), les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ont ensuite étouffé Los Angeles, maintenu sans panier pendant près de huit minutes en début de deuxième quart-temps. À la pause, OKC menait déjà 70-38, dans une atmosphère qui ne laissait place à aucun suspense.

Un apport offensif du Français

Dans ce contexte totalement favorable, Ousmane Dieng a trouvé le bon rythme. Entré en rotation, il a d’abord marqué un panier en première partie de match avant d’ajouter 4 dans le money time, lorsque la rencontre était pliée. Avec 10 points à 5/8 en 15 minutes au final, il atteint ainsi sa meilleure marque depuis le 7 mars dernier (16 points contre Portland). Une performance encourageante, alors que son temps de jeu reste variable depuis le début de saison.

Le champion en titre envoie un message fort

Face à une équipe des Lakers privée de LeBron James mais emmenée par un Luka Doncic limité à 19 points à 7/20, Oklahoma City a une nouvelle fois montré l’étendue de son potentiel collectif. Shai Gilgeous-Alexander a été le moteur avec 30 points et 9 passes en trois quart-temps, tandis qu’Isaiah Joe en a ajouté 21 dans un match sans réelle opposition.

Même sans Lu Dort, absent pour une douleur aux trapèzes, le Thunder a su parfaitement gérer la menace adverse. À 12-1, le champion en titre continue d’afficher une solidité impressionnante.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bouma
Le problème pour lui , n'est pas tellement de marquer des pts , mais de le faire avec un % correct. Ce qui n'est pas toujours ( pas souvent) le cas.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Axel Bouteille a planté 26 points à Chemnitz
EuroCup
00h00Axel Bouteille porte le Buducnost à Chemnitz : 26 points, 9 rebonds et la victoire
Après cinq ans en Russie, Xavi Pascual revient au FC Barcelone
EuroLeague
00h00Xavi Pascual de retour au FC Barcelone, jusqu’en 2028
Sasa Obradovic va affronter l'AS Monaco pour la première fois
EuroLeague
00h00Sasa Obradovic retrouve l’AS Monaco : un an après son éviction, des retrouvailles brûlantes à Belgrade
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Keenan Evans l'avait déjà compris à sa sortie sur blessure mercredi soir il s'est de nouveau rompu le tendon d'Achille
EuroLeague
00h00La tragédie pour Keenan Evans : 581 jours après, il retrouve l’EuroLeague mais se rompt de nouveau le tendon d’Achille au bout de 2 minutes
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
Betclic ELITE
00h00Coup dur pour Le Portel : Sean Armand blessé dès son premier match
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le superbe accueil des fans de la Virtus à Isaïa Cordinier, de retour à Bologne
1 / 0
Livenews NBA
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
NBA
00h00Une franchise historique retrouve les sommets : vingt ans après, Detroit trône en tête de la Conférence Est
NBA
00h00[VIDEO] L’incroyable alley-oop au buzzer d’Andrew Wiggins pour offrir la victoire au Heat face aux Cavaliers
1 / 0