Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers

Lors du large succès de l’Oklahoma City Thunder face aux Los Angeles Lakers (121-92), Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) a signé sa prestation la plus aboutie de ce début d’exercice. Auteur de 10 points en 15 minutes, l’ailier français a participé à la démonstration collective d’un OKC dominateur, dans la lignée d’un début de saison impressionnant.

Le Thunder déroulant, Ousmane Dieng efficace au relais

Après avoir déjà écrasé Golden State la veille, le Thunder a remis ça en dominant d’entrée les Lakers. Rapidement devant (30-18), les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander ont ensuite étouffé Los Angeles, maintenu sans panier pendant près de huit minutes en début de deuxième quart-temps. À la pause, OKC menait déjà 70-38, dans une atmosphère qui ne laissait place à aucun suspense.

Un apport offensif du Français

Dans ce contexte totalement favorable, Ousmane Dieng a trouvé le bon rythme. Entré en rotation, il a d’abord marqué un panier en première partie de match avant d’ajouter 4 dans le money time, lorsque la rencontre était pliée. Avec 10 points à 5/8 en 15 minutes au final, il atteint ainsi sa meilleure marque depuis le 7 mars dernier (16 points contre Portland). Une performance encourageante, alors que son temps de jeu reste variable depuis le début de saison.

OUSS en 15 minutes de jeu face aux Lakers. ⚡️ 🇫🇷 10 POINTS

5-8 au tir

2 REB, 1 AST Victoire 92-121 ! pic.twitter.com/IsNUjGRyuS — NBA France (@NBAFRANCE) November 13, 2025

Le champion en titre envoie un message fort

Face à une équipe des Lakers privée de LeBron James mais emmenée par un Luka Doncic limité à 19 points à 7/20, Oklahoma City a une nouvelle fois montré l’étendue de son potentiel collectif. Shai Gilgeous-Alexander a été le moteur avec 30 points et 9 passes en trois quart-temps, tandis qu’Isaiah Joe en a ajouté 21 dans un match sans réelle opposition.

Même sans Lu Dort, absent pour une douleur aux trapèzes, le Thunder a su parfaitement gérer la menace adverse. À 12-1, le champion en titre continue d’afficher une solidité impressionnante.