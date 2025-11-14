« Affronter la situation et ne pas se cacher » assure Mickaël Hay après la défaite contre Poitiers

À l’issue d’une rencontre entre l’Élan Béarnais et le Poitiers Basket 86 qui a vu les Poitevins s’imposer sur le fil, les acteurs se sont exprimés en conférence de presse.

Andy Thornrton-Jones (entraîneur Poitiers) : « Cette victoire est tendue mais elle reste belle. On a été dominant sur trois quarts temps. Cette série confirme qu’on est en bonne forme. Il y a deux ans on gagne avec le même scénario. Espérons que cette belle victoire à l’extérieur soit fédératrice. »

Narcisse Ngoy : « Beaucoup de joie sur cette dernière action qui nous permet de gagner. Battre une équipe qui est Top 5 du championnat montre clairement nos ambitions. »

Sitraka Raharimanantoanina : « C’est toujours dur de perdre. Il va falloir se relever et être prêt pour Vichy. Dans l’entame de match, on les laisse gagner en confiance. Bien entamer les matchs, c’est un gros point sur lequel il faudra travailler. »

Mickaël Hay (entraîneur Élan Béarnais) : « Il y a de la déception, de la frustration mais il n’y a pas tout à jeter. Le premier quart-temps n’est pas bon défensivement. On encaisse 30 points. La situation sur la faute antisportive fait mal. On doit avoir une intensité plus consistante. Maintenant, à nous d’avancer. On peut être déçu ce soir mais c’est à nous d’affronter la situation et de ne pas se cacher. »