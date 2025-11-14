Recherche
ELITE 2

« Affronter la situation et ne pas se cacher » assure Mickaël Hay après la défaite contre Poitiers

ÉLITE 2 - Battu sur le fil par Poitiers ce vendredi soir (79-80), l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez va devoir se relever face à Vichy.
00h00
Résumé
Écouter
« Affronter la situation et ne pas se cacher » assure Mickaël Hay après la défaite contre Poitiers
Crédit photo : Cécile Thomas

À l’issue d’une rencontre entre l’Élan Béarnais et le Poitiers Basket 86 qui a vu les Poitevins s’imposer sur le fil, les acteurs se sont exprimés en conférence de presse.

Les réactions après Élan Béarnais – Poitiers

 

Andy Thornrton-Jones (entraîneur Poitiers) : « Cette victoire est tendue mais elle reste belle. On a été dominant sur trois quarts temps. Cette série confirme qu’on est en bonne forme. Il y a deux ans on gagne avec le même scénario. Espérons que cette belle victoire à l’extérieur soit fédératrice. »

Narcisse Ngoy : « Beaucoup de joie sur cette dernière action qui nous permet de gagner. Battre une équipe qui est Top 5 du championnat montre clairement nos ambitions. »

Sitraka Raharimanantoanina : « C’est toujours dur de perdre. Il va falloir se relever et être prêt pour Vichy. Dans l’entame de match, on les laisse gagner en confiance. Bien entamer les matchs, c’est un gros point sur lequel il faudra travailler. »

Mickaël Hay (entraîneur Élan Béarnais) : « Il y a de la déception, de la frustration mais il n’y a pas tout à jeter. Le premier quart-temps n’est pas bon défensivement. On encaisse 30 points. La situation sur la faute antisportive fait mal. On doit avoir une intensité plus consistante. Maintenant, à nous d’avancer. On peut être déçu ce soir mais c’est à nous d’affronter la situation et de ne pas se cacher. »

 

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
