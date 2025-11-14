Recherche
À l’étranger

L’ex-nancéen Isaiah Washington séclate en Russie : énorme triple-double à… 41 points !

À l'étranger - Des nouvelles d'Isaiah Washington, qui n'avait jamais vraiment trouvé sa place du côté du SLUC Nancy la saison dernière. Aujourd'hui joueur de Novgorod en VTB League, le new-yorkais vient de sortir un triple-double à 41 points dans une victoire.
L’ex-nancéen Isaiah Washington séclate en Russie : énorme triple-double à… 41 points !

Le championnat français restera celui où Washington a eu ses pires moyennes statistiques

Crédit photo : Lilian Bordron

Il a fait partie de l’exode des joueurs du SLUC Nancy cet été, qui sont partis un peu partout en Europe. L’Allemagne pour Zacharie Perrin, l’Espagne pour Clément Frisch, la Serbie pour Shevon Thompson ou la… Russie pour Isaiah Washington (1,85 m, 27 ans). Déjà adepte des championnats originaux (déjà passé par la Slovaquie ou le Monténégro en sortie de NCAA), le meneur américain a signé cet été à Novgorod, en VTB League.

Et il semble s’y épanouir davantage qu’à Nancy, où il évoluait dans l’ombre de Chris Clemons. Même Sylvain Lautié évoquait la saison dernière « une erreur de recrutement » en termes de complémentarité. « On a deux joueurs qui impulsent les choses individuellement et non dans le collectif, c’est pour ça que le duo ne fonctionne pas toujours bien ensemble, même si Washington est un bon joueur. » C’était en effet la première fois qu’il terminait une saison professionnelle sous les 10 points de moyenne.

Plus de responsabilités

Cette fois meneur titulaire, Washington a les commandes de l’équipe, étant par exemple le meilleur passeur et le joueur qui tente le plus de 3-points. Ce qui s’illustre parfaitement avec son dernier match sur les terres de Saratov, autre équipe de fond de classement. Dans un match qui s’est terminé en prolongations (victoire 103-106 de Novgorod), le natif d’Harlem à New-York a cassé les compteurs. 41 points, 10 rebonds et 11 passes décisives en 45 minutes, à certes 14/34 aux tirs et avec 5 pertes de balle.

Un match exceptionnel sur le plan statistique, surtout pour lui qui tourne à peine à 15 points et 6 passes décisives de moyenne sur le saison. Il a été pris de grâce ce mercredi soir. Si ce n’est pas le premier triple-double de la carrière professionnelle du meneur international centrafricain, c’est en revanche sa première performance à plus de 40 points. Celle-ci a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, puisqu’elle met en avant tous les talents qui évoluent un peu partout dans le monde.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Nancy
Nancy
Suivre

