L’ex-nancéen Isaiah Washington séclate en Russie : énorme triple-double à… 41 points !

Il a fait partie de l’exode des joueurs du SLUC Nancy cet été, qui sont partis un peu partout en Europe. L’Allemagne pour Zacharie Perrin, l’Espagne pour Clément Frisch, la Serbie pour Shevon Thompson ou la… Russie pour Isaiah Washington (1,85 m, 27 ans). Déjà adepte des championnats originaux (déjà passé par la Slovaquie ou le Monténégro en sortie de NCAA), le meneur américain a signé cet été à Novgorod, en VTB League.

Et il semble s’y épanouir davantage qu’à Nancy, où il évoluait dans l’ombre de Chris Clemons. Même Sylvain Lautié évoquait la saison dernière « une erreur de recrutement » en termes de complémentarité. « On a deux joueurs qui impulsent les choses individuellement et non dans le collectif, c’est pour ça que le duo ne fonctionne pas toujours bien ensemble, même si Washington est un bon joueur. » C’était en effet la première fois qu’il terminait une saison professionnelle sous les 10 points de moyenne.

Plus de responsabilités

Cette fois meneur titulaire, Washington a les commandes de l’équipe, étant par exemple le meilleur passeur et le joueur qui tente le plus de 3-points. Ce qui s’illustre parfaitement avec son dernier match sur les terres de Saratov, autre équipe de fond de classement. Dans un match qui s’est terminé en prolongations (victoire 103-106 de Novgorod), le natif d’Harlem à New-York a cassé les compteurs. 41 points, 10 rebonds et 11 passes décisives en 45 minutes, à certes 14/34 aux tirs et avec 5 pertes de balle.

Un match exceptionnel sur le plan statistique, surtout pour lui qui tourne à peine à 15 points et 6 passes décisives de moyenne sur le saison. Il a été pris de grâce ce mercredi soir. Si ce n’est pas le premier triple-double de la carrière professionnelle du meneur international centrafricain, c’est en revanche sa première performance à plus de 40 points. Celle-ci a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, puisqu’elle met en avant tous les talents qui évoluent un peu partout dans le monde.