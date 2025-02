Nancy : Boris Dallo mis à l’essai, Isaiah Washington veut partir

Depuis un an, Boris Dallo (1,96 m, 30 ans) ne cesse de marcher sur les traces de son passé. En mars dernier, il s’était engagé avec la SIG Strasbourg, où il était déjà passé en 2019/20. En début de saison, il a effectué une courte pige médicale à Cholet Basket (trois matchs, à 4,7 points, 2 rebonds et 2 passes de moyenne, le club qui a marqué ses années récentes. Et cette semaine, selon L’Est Républicain, le voici à l’essai du côté du SLUC Nancy !

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais Boris Dallo a déjà porté les couleurs nancéiennes. C’était en 2019, le temps de cinq matchs de Pro B, dont une série de playoffs perdue contre Saint-Chamond, en tant que pigiste médical de Mérédis Houmounou et Enzo Goudou-Sinha.

Washington – Clemons, « une erreur de recrutement »

Présent ce lundi à l’entraînement de la sélection centrafricaine, en stage à Nancy puisque entraînée par Sylvain Lautié, le Nantais a été appelé par le SLUC pour assurer ses arrières en cas de départ d’Isaiah Washington. Au sortir de son meilleur match de la saison (25 points à Limoges), le combo-guard américano-…centrafricain (oui, c’est bien lui qui remplace Clemons chez les Fauves) a demandé à quitter le SLUC.

Une volonté qui pourrait arranger Nancy puisque l’ancien joueur de Würzburg est plutôt décevant depuis le début de la saison (9,2 points à 44%, 1,6 rebond et 2,7 passes décisives) et sa doublette avec Chris Clemons laisse à désirer. Même Sylvain Lautié a évoqué la semaine dernière « une erreur de recrutement » en terme de complémentarité. « On a deux joueurs qui impulsent les choses individuellement et non dans le collectif, c’est pour ça que le duo ne fonctionne pas toujours bien ensemble, même si Washington est un bon joueur », indique-t-il au micro de 100% SLUC. Deux joueurs ont déjà quitté Nancy plus tôt dans l’exercice : Mathieu Boyer, pour Le Portel, et Matthieu Gauzin, direction la Turquie.

Plombé par une série de quatre défaites en cinq rencontres en 2025, le SLUC Nancy occupe actuellement la 10e place de Betclic ÉLITE. Si Boris Dallo venait à séduire Sylvain Lautié, il pourrait démarrer avec ses nouvelles le 1er mars à Bourg-en-Bresse.