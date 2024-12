L’ESSM Le Portel officialise la signature de Mathieu Boyer jusqu’en 2026

Après l’annonce du prêt d’Idrissa Ba au Champagne Basket, l’ESSM Le Portel a officialisé la signature de Mathieu Boyer (2,05 m, 29 ans) jusqu’au 30 juin 2026. Le pivot gardois avait rejoint le club en étant d’abord qualifié comme remplaçant médical de l’arrière DeOndre Burns (1,90 m, 27 ans). Mais avec le retour prochain de ce dernier, il était nécessaire pour l’ESSM de qualifier Mathieu Boyer comme joker médical.

Avec Le Portel, l’enfant de Bagnols-sur-Cèze a d’abord cumulé 7 points et 5 rebonds en 15 minutes contre Paris, avant d’inscrire 12 points en 14 minutes face au leader choletais en FIBA Europe Cup puis d’être plus discret pour la réception de Dijon (4 points à 1/3 et 3 rebonds en 10 minutes) en championnat samedi dernier.